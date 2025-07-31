Об’єднане Мінекономіки стало найбільшим міністерством в уряді і буде націлене на 7 напрямків - Соболев

Фото: https://www.facebook.com/

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства стало найбільшим міністерством в українському уряді з командою близько 1500 людей, що працюватимуть за сімома головними напрямками, повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

"Це велика відповідальність і водночас чималий виклик, адже маємо тепер працювати як єдиний організм… Звідси також випливає і велика перевага об'єднання — рішення тепер ухвалюватимуться в одному місці, без зайвої бюрократії", - написав він на Facebook-сторінці в четвер.

Соболев наголосив, що робота міністерства буде націлена на сім напрямків: євроінтерграцію (координацію гармонізації 40% законодавства до норм ЄС - 15 з 35 переговорних розділів); розширення експортних ринків (зокрема для агропродукції); відновлення систем зрошення, особливо на півдні; розвиток природних ресурсів і надрокористування в цілому, аби забезпечити Україні місце в світових ланцюгах постачання; продовження земельної реформи; дерегуляцію та залучення приватного капіталу і інвестицій; розвиток переробки та агропродукції з доданою вартістю.

Соболев наголосив, що в об’єднаних міністерствах зараз найбільш занепокоєні кадровими змінами. У відповідь він запевнив, що в установі зацікавлені зберегти хороших фахівців, адже потрібна їхня експертиза та досвід для створення сильної команди.

Як повідомлялося, 23 липня Кабмін оприлюднив постанову щодо перейменування Міністерства економіки України на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, у переліку його повноважень міститься 570 пунктів, які викладено на 80 сторінках. В свою чергу, строк проведення ліквідації Мінагрополітики та продовольства і Мінприроди має становити не більше шести місяців.