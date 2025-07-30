Інтерфакс-Україна
Економіка
09:37 30.07.2025

ФРС у середу завершує засідання, ринок не чекає зниження ставки

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Федеральна резервна система (ФРС) у середу завершує дводенне засідання, за підсумками якого, ймовірно, знову не змінюватиме базової процентної ставки.

Експерти та учасники ринку вважають, що ФРС збереже процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 4,25-4,5% річних, на якому вона перебуває з грудня минулого року.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження на майбутньому засіданні оцінюють трейдери лише в 3%. Водночас ринок оцінює більш ніж у 60% шанси зменшення ставки на наступному засіданні, яке відбудеться у вересні.

Керівники американського ЦБ були одностайні у рішенні про припинення циклу пом'якшення грошово-кредитної політики раніше цього року у зв'язку з необхідністю оцінювання впливу торговельної політики Вашингтона на інфляцію в США. Однак, оскільки наслідки мит для інфляції виявилися менш серйозними, ніж очікувалося, і з'явилися ознаки ослаблення ринку праці, наразі члени Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) розходяться в думках щодо термінів відновлення зниження ставок, пише The Wall Street Journal.

Внутрішні дебати в FOMC відбуваються на тлі безпрецедентного тиску на ФРС з боку президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Трамп постійно критикує американський ЦБ, вимагаючи зниження ставки. У ЗМІ неодноразово з'являлися чутки про те, що президент планує звільнити голову Федрезерву Джерома Павелла, які Трамп, однак, спростовує.

Увагу трейдерів у середу буде спрямовано на заяви Павелла під час традиційної пресконференції за підсумками засідання, трейдери чекатимуть натяків на можливість пом'якшення ГКП у вересні, зазначає WSJ.

Раніше цього місяця президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі досить чітко сформулювала дилему, з якою стикається керівництво ФРС. За її словами, перспективи інфляції в США залишаються надто невизначеними, щоб виправдати зниження ставки як превентивний захід для запобігання економічному спаду. Однак, оскільки поточний рівень ставки все ще є обмежувальним, "не можна чекати вічно" з пом'якшенням політики, не ризикуючи завдати шкоди ринку праці, зазначила вона.

Дейлі та низка інших членів FOMC дають зрозуміти, що готові до зниження ставки пізніше цього року, але хотіли б бачити дані щодо інфляції та ринку праці хоча б іще за липень і серпень, перш ніж ухвалювати таке рішення.

Тим часом два члени ради керівників ФРС - Крістофер Воллер і Мішель Боуман заявили про готовність підтримати пом'якшення політики ЦБ уже в липні. Воллер раніше цього місяця натякнув, що, можливо, голосуватиме проти, якщо його колеги по FOMC підтримають збереження ставки на колишньому рівні на липневому засіданні.

"Чи знизить ФРС ставку на майбутньому засіданні, у вересні або пізніше восени, - це, найімовірніше, мало вплине на інфляцію та безробіття найближчими місяцями, а отже, ці рішення - головним чином питання комунікації та політики", - каже Вільям Інгліш, колишній старший радник ФРС, думку якого наводить WSJ.

Підсумки засідання FOMC буде підбито в середу о 20:00 кч. О 20:30 кч стартує пресконференція Павелла.

Теги: #фрс #кредитні_кошти

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