Sense Bank збільшив кількість клієнтів-підприємців на 18,89%

Відповідна заява з’явилась на сайті Sense Bank. Так, за повідомленням банкірів протягом 2023 та першого кварталу 2024 загальна кількість клієнтів-підприємців зросла на 18,89%.

У банку зазначають, що загальний обсяг кредитних коштів, виданих юридичним особам та фізичним особам-підприємцям за 2023 рік та 1 квартал 2024 перевищує 678 млн грн, а відсоток схвалення заявок на кредитування бізнесу становить 65%.

Представники Sense Bank підкреслюють, що дистанційність обслуговування клієнтів, та зокрема бізнес-клієнтів, відкриває нові перспективи для економічної стабільності України.

«Завдання будь-яких структур, які можуть впливати на бізнес-процеси, це створення якомога комфортних умов для бізнесу. Підприємець принесе значно більше користі, якщо буде думати про свою справу, а не гаяти години та дні займаючись паперовою бюрократією у банках. Саме тому Sense Bank намагається перенести в онлайн максимум процесів: оформлення рахунку ФОП, отримання довідок, сплата податків, генерація QR-кодів та онлайн відкриття рахунків для юридичних осіб – все це доступно клієнтам вже зараз», – зазначається у прес-релізі.

У фінустанові не планують зупинятись на досягнутому та хочуть і далі розвивати діджитал напрям.

«Наша мета – перенести 100% процесів у онлайн площину при цьому зробивши їх максимально простими та зручними для всіх клієнтів», – підсумували у банку.

Нагадаємо, що 25 квітня цього року Sense Bank першим у Європі запустив онлайн реєстрацію першого рахунку для юридичних осіб.