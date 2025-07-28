Інтерфакс-Україна
Економіка
13:09 28.07.2025

Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- та газотранспортної інфраструктури

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Уряд спростив процедури відновлення об'єктів електро- та газотранспортної інфраструктури
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Кабінет міністрів України спростив процедури відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач, повідомило Міністерство енергетики в понеділок.

"Таким чином компанії зможуть швидше реалізувати проєкти з будівництва та реконструкції елементів газотранспортної системи, зокрема спеціальних перемичок для реверсного постачання газу", - пояснили у відомстві.

Крім того, буде спрощено умови для будівництва нових ліній електропередач, особливо у прифронтових регіонах, – для забезпечення швидкого відновлення та надійного постачання електроенергії споживачам.

"Уряд ухвалив стратегічне рішення, спрямоване на посилення стійкості енергетичної системи України в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду. Такий крок дасть можливість швидко відновлювати пошкоджені війною лінії електропередачі та будувати нові, особливо в прифронтових зонах", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, вказане рішення також значно скоротить строки підготовки та реалізації технічних рішень, спрямованих на посилення надійності та гнучкості системи транспортування природного газу.

Теги: #інфраструктура #відновлення

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