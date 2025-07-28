"Нафтогаз" уклав першу угоду про закупівлю азербайджанського газу

Група "Нафтогаз" уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією SOCAR Energy Ukraine, що входить до групи SOCAR, повідомив "Нафтогаз" у понеділок.

"Також уперше тестову поставку газу здійснюють Трансбалканським коридором за маршрутом Болгарія- Румунія - український кордон", - зазначає група.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, йдеться про невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. "А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання та зміцнення енергетичної безпеки України", - доповнив він.

Як повідомлялося, оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором. Зокрема, болгарська Bulgartransgaz EAD, грецька DESFA SA, румунська Transgaz SA та молдовська VestMoldTransgaz SRL разом з українським ОГТСУ пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період з червня до жовтня 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України.