Інтерфакс-Україна
Економіка
21:32 25.07.2025

Аналітик Concorde Capital оцінює потребу України у зовнішній допомозі в 2025-26рр у $90 млрд щорічно

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Аналітик Concorde Capital оцінює потребу України у зовнішній допомозі в 2025-26рр у $90 млрд щорічно

Реальний дефіцит України для покриття всіх воєнних та бюджетних видатків, який необхідно покривати за рахунок зовнішньої допомоги, у 2025-2026 роках приблизно дорівнює показнику 2024 року та складає біля $90 млрд щорічно, вважає керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

"Загальна потреба України у зовнішній допомозі – і фінансовій, і військовій – складає в середньому за 24, 25, 26 рік приблизно $90 млрд", – сказав він під час дискусії "Що чекає на економіку у 2025 році і далі", організованій Центром економічної стратегії у п’ятницю.

Паращій зазначив, що у 2024 році видатки на оборону і безпеку склали приблизно $95 млрд, в цьому році, скоріш за все, зростуть до $100-105 млрд, а у 2026 році, за словами нового міністра оборони Дениса Шмигаля потреба може сягати $120 млрд.

Він нагадав, що інші потреби державного бюджету дорівнюють приблизно $42 млрд, тоді як податками, зборами, дивідендами, фінансуванням за рахунок прибутку НБУ Україна цього року зможе зібрати біля $55 млрд.

"Тобто діра у нас приблизно 142-55 – це набагато більше, ніж цифра по фінансовому дефіциту", – пояснив свої розрахунки аналітик Concorde Capital.

За його словами, в основному за рахунок програми ЕРА (через заморожені російські активи) і програми Ukraine Facility від ЄС, а також залишку раніше затвердженої воєнної допомоги від Сполучених Штатів, в цьому році ця потреба буде закрита.

"Будемо сподіватися, що нова адміністрація (США) все-таки буде надавати і за новими якимось програмами допомогу. Але найбільше питання зараз, на жаль, це фінансування війни у 26-му році, тому що потреба наша загальна – і фінансової, і військової допомоги – наступного року може сягати до 100 мільярдів доларів. І як перекрити цю потребу, на жаль, поки що залишається дуже великим питанням", – підсумував Паращій.

Як повідомлялося, цього тижня президент України Володимр Зеленський повдіомив, що Україні необхідно закрити дефіцит $65 млрд на рік, з яких $40 млрд – потреби бюджету й $25 млрд – вітчизняного оборонного виробництва.

 

Теги: #війна #фінансування #дефіцит

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