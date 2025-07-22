Інтерфакс-Україна
Економіка
13:36 22.07.2025

НБУ зобов'язав СК "Євроінс Україна" до 22 вересня усунути виявлені під час перевірки порушення

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НБУ зобов'язав СК "Євроінс Україна" до 22 вересня усунути виявлені під час перевірки порушення
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) застосував до ПрАТ "CК "Євроінс Україна" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення окремих вимог законодавства та нормативних документів, повідомляється на сайті НБУ.

Таке рішення комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг  ухвалив 21 липня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, яку провів департамент інспектування НБУ.

Під час перевірки було виявлено, зокрема, порушення окремих вимог, встановлених законом "Про страхування", положеннями НБУ про таємницю страхування, про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

В інформації підкреслюється, що CК "Євроінс Україна" зобов’язана усунути порушення до 22 вересня 2025 року.

СК "Євроінс Україна" – універсальна страхова компанія. Працює на ринку України з 1992 року. Входить до болгарської страхової групи Euroins, однієї з найбільших незалежних страхових груп у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Теги: #порушення #нбу

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