Інтерфакс-Україна
Економіка
14:54 18.07.2025

Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

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Україні необхідно визначитися з бюджетним сценарієм-2026 і мати ясність у стратегії реформ – глава місії МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) високо оцінив Бюджетну резолюцію на 2026-2028 роки, яку підготував уряд України і яка має два сценарії: завершення війни у цьому році та її продовження у наступному, - але тепер уряд має обов’язково визначитися, за яким сценарієм готувати проєкт державного бюджету на 2026 рік, вважає глава місії МВФ Гевін Грей.

"Це є критичним питанням, яке необхідно буде вирішити до того, як бюджет на 2026 рік буде подано до парламенту 15 вересня", – сказав він у бюджетній дискусії, організованій Центром економічної стратегії у п’ятницю.

Грей нагадав, що сценарій завершення війни цього року узгоджується з останнім базовим сценарієм в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з МВФ.

За словами глави місії, сценарій продовження війни й необхідності більшого фінансування бюджету у 2026 році наразі виглядає все більш імовірним, й донори зосереджені на цьому питанні.

"Всі партнери, які підтримують Україну, почали зосереджуватися на цьому питанні наступних двох років (…) Але ми чекаємо на рішення уряду, на пропозицію Міністерства фінансів щодо бюджету, і я думаю, що це спонукатиме до більш детального аналізу", – додав представник Фонду.

За його словами, потрібно, якщо думати про зобов'язання МВФ та партнерів в Україні, вийти за рамки загальних заяв про те, що у 2026 році можуть виникнути виклики, і бути більш конкретними.

"Ми хочемо провести поглиблену дискусію щодо бюджету на 2026 рік, оскільки ми хочемо суттєво переглянути оцінку дефіциту фінансування: можливо, він буде схожий на існуючі цифри, можливо, він буде більшим. Але нам потрібно, по суті, зрушити дискусію з мертвої точки", – наголосив глава місії.

Він додав, що все це відбувається в контексті нового уряду в Україні, тому партнери зацікавлені в діалозі щодо інших політичних напрямків нового уряду, які надзвичайно актуальні для середньострокової фіскальної картини.

Грей зазначив, що в рамках програми EFF, яка дійшла до рекордного восьмого перегляду, Україна запровадила дуже сильний пакет реформ, і його виконання у минулому та в майбутньому важливе через велику залежність України від зовнішнього пільгового фінансування.

"Відновлення сталості вимагає від України продовження реформ (…) Має бути ясність щодо стратегії уряду в ширшому комплексі реформ", – підкреслив глава місії.

Він також закликав зберігати високі показники оподаткування, які спостерігаються цього року, з урахуванням необхідності великих витрат бюджету та справедливого розподілу цього тягаря.

Теги: #мвф #україна #грей

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