Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами в січні-травні 2025 р. зріс на 49% - Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2025 року зросло на 49,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до $14,594 млрд із $9,787 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з її даними, експорт товарів з України за вказаний період порівняно із січнем-травнем 2024 року скоротився на 5,4% - до $16,947 млрд, тоді як імпорт зріс на 13,9% - до $31,540 млрд.

Статвідомство уточнило, що у травні-2025 порівняно із квітнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,5% - до $3,614 млрд, імпорту - на 4,4%, до $6,806 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у травні 2025 року було негативним і становило $3,192 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним - $3,091 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2025 року становив 0,54 (у січні-травні 2024 року - 0,65).

Держстат повідомив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.