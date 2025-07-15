Інтерфакс-Україна
Економіка
10:15 15.07.2025

"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

3 хв читати
"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

Компанія "Епіцентр" спільно норвезькою ІТ-компанією Itera планують розробити та запустити цифрову платформу Blaho for Communities.

Яу повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Епіцентр", відповідний меморандум про взаєморозуміння (MoU) підписаний у межах Конференції з відновлення України у Римі.

Платформа Blaho for Communities покликана підтримати відновлення малих міст та сільських територій, які постраждали внаслідок війни. Blaho забезпечить цифровий механізм прозорої, цільової та підзвітної підтримки українських громад з боку міжнародних донорів. Запуск платформи запланований на жовтень 2025 року, вона дозволить донорам напряму фінансувати перевірені проєкти.

"Ми переконані, що ефективне відновлення України починається з простих, зрозумілих рішень, які можна швидко реалізувати на місцях. Платформа Blaho — це наш внесок у сучасну систему підтримки громад, яка забезпечує прозорість, швидкість і реальний результат. Вона створена, щоб об’єднувати людей, ресурси й ідеї задля відновлення країни", — підкреслила заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко.

Меморандум засвідчує спільне зобов’язання компаній "Епіцентр" та Itera у створенні платформи Blaho, її подальшому розвитку, просуванні серед міжнародних партнерів та забезпеченні її сталості у довгостроковій перспективі. Зазначається, що партнерство Blaho for Communities поєднує український досвід у доставці гуманітарної допомоги з норвезькою експертизою у створенні цифрової інфраструктури.

Повна функціональність платформи буде представлена під час офіційного запуску восени 2025 року.

"Для Itera участь у створенні платформи Blaho — це не просто технологічний проєкт, а можливість зробити реальний внесок у відновлення України. Ми віримо, що цифрові рішення можуть змінювати життя громад, особливо у складні часи. Наша команда має великий досвід у розробці прозорих, масштабованих платформ, ми пишаємося тим, що можемо бути частиною цієї ініціативи", — продакт-менеджер проєкту Blaho for Communities (Itera) Олександра Старикова.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Itera - скандинавська ІТ-компанія, що спеціалізується на сталих цифрових трансформаціях. Працює у восьми країнах, включно з Україною. Надає послуги в галузі штучного інтелекту, хмарних технологій, аналітики та цифрового дизайну.

Теги: #itera #епіцентр #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:10 14.07.2025
Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

14:54 14.07.2025
Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

09:51 11.07.2025
Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

Італія надасть Україні 32,5 млн євро на відновлення культурної спадщини Одещини - Мінкультури

04:24 11.07.2025
Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

Україна домовилася з Бельгією та Литвою про реалізацію проєктів з реабілітації – Радуцький

23:26 10.07.2025
Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

21:50 10.07.2025
Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

Зеленський: Дякуємо кожному, хто сьогодні стоїть разом з Україною

13:48 10.07.2025
Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

13:30 10.07.2025
Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

13:18 10.07.2025
Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

Нідерланди нададуть EUR300 млн у 2025-2026рр. для української економіки та відновлення

13:14 10.07.2025
ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ВАЖЛИВЕ

Уряд розподіляє 35 млрд грн субвенції на зарплати педагогам

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

Держмитслужба викрила схеми ввезення кількох тисяч авто під виглядом гумдопомоги

Мінагрополітики можуть об`єднати із Мінекономіки та Мінекології - нардеп

ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

Експорт пшеничного борошна з України у сезоні-2024/2025 був на 27,9% менше – галузева асоціація

За програмою "єОселя" видано пільгових кредитів більш ніж на 30 млрд грн

Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent біля $70,1 за барель

Долар слабо змінюється до основних світових валют

Dragon Capital вкладає $20 млн у свій фонд Rebuild Ukraine Fund, планує його перше закриття у вересні

Вартість 1 га землі з моменту відкриття ринку зросла на 60% - Opendatabot

ЄІБ надасть Піреус Банку EUR16 млн для фінансування МСП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА