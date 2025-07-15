"Епіцентр" та Itera анонсували запуск цифрової платформи Blaho for Communities

Компанія "Епіцентр" спільно норвезькою ІТ-компанією Itera планують розробити та запустити цифрову платформу Blaho for Communities.

Яу повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі "Епіцентр", відповідний меморандум про взаєморозуміння (MoU) підписаний у межах Конференції з відновлення України у Римі.

Платформа Blaho for Communities покликана підтримати відновлення малих міст та сільських територій, які постраждали внаслідок війни. Blaho забезпечить цифровий механізм прозорої, цільової та підзвітної підтримки українських громад з боку міжнародних донорів. Запуск платформи запланований на жовтень 2025 року, вона дозволить донорам напряму фінансувати перевірені проєкти.

"Ми переконані, що ефективне відновлення України починається з простих, зрозумілих рішень, які можна швидко реалізувати на місцях. Платформа Blaho — це наш внесок у сучасну систему підтримки громад, яка забезпечує прозорість, швидкість і реальний результат. Вона створена, щоб об’єднувати людей, ресурси й ідеї задля відновлення країни", — підкреслила заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко.

Меморандум засвідчує спільне зобов’язання компаній "Епіцентр" та Itera у створенні платформи Blaho, її подальшому розвитку, просуванні серед міжнародних партнерів та забезпеченні її сталості у довгостроковій перспективі. Зазначається, що партнерство Blaho for Communities поєднує український досвід у доставці гуманітарної допомоги з норвезькою експертизою у створенні цифрової інфраструктури.

Повна функціональність платформи буде представлена під час офіційного запуску восени 2025 року.

"Для Itera участь у створенні платформи Blaho — це не просто технологічний проєкт, а можливість зробити реальний внесок у відновлення України. Ми віримо, що цифрові рішення можуть змінювати життя громад, особливо у складні часи. Наша команда має великий досвід у розробці прозорих, масштабованих платформ, ми пишаємося тим, що можемо бути частиною цієї ініціативи", — продакт-менеджер проєкту Blaho for Communities (Itera) Олександра Старикова.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Війна зруйнувала сім ТЦ у Маріуполі, Нікополі, Бучі, Чернігові, Харкові та Херсоні (два). Ще три об’єкти (у Мелітополі, Краматорську та Харкові) не працюють унаслідок окупації українських територій, обстрілів або близькості до зон бойових дій.

Станом на початок 2025 року мережа ритейлера об’єднувала 71 діючий ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Itera - скандинавська ІТ-компанія, що спеціалізується на сталих цифрових трансформаціях. Працює у восьми країнах, включно з Україною. Надає послуги в галузі штучного інтелекту, хмарних технологій, аналітики та цифрового дизайну.