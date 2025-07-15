ЄС має намір запровадити мита у відповідь на літаки, автомобілі та бурбон зі США - ЗМІ

Євросоюз затвердив другий список мит у відповідь на американські товари вартістю EUR72 млрд, повідомляє Bloomberg.

"Європейський союз завершив підготовку другого списку контрзаходів, спрямованих проти американських товарів вартістю EUR72 млрд ($84 млрд), включно з літаками Boeing Co., автомобілями і бурбоном", - зазначає агентство.

За даними Bloomberg, додаткові мита також буде запроваджено на машинобудівну продукцію, хімікати і пластмаси, медичні прилади, електрообладнання, вина і сільськогосподарські товари.

Агентство уточнює, що спочатку список стосувався американських товарів на загальну суму EUR95 млрд, але його було скорочено після консультацій із компаніями та державами-членами ЄС.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня США стягуватимуть із товарів із країн Євросоюзу мито в 30%, щоб "ліквідувати торговельний дефіцит, який ми маємо з ЄС". У Брюсселі заявляли, що готові обговорювати з Вашингтоном торговельну угоду, яка б дозволила б уникнути цих мит.

Минулими вихідними Брюссель оголосив, що має намір продовжити призупинення дії мит на перший перелік американських товарів вартістю приблизно EUR21 млрд, до 1 серпня.

Водночас у ЄС мають намір продовжити підготовку заходів у відповідь на випадок, якщо в серпні Трамп дійсно введе мита.