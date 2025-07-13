MIGA надало EUR185 млн гарантій BNP Paribas та ING Bank для збільшення операцій їх дочірніх банків в Україні

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про надання гарантії EUR100 млн BNP Paribas S.A. та EUR85 млн ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні, що дозволить останнім збільшити обсяги операцій.

"Ці гарантії вивільнять капітал, пов'язаний з обов'язковими резервами Укрсиббанк та ІНГ Банк Україна, що дозволить обом банкам розширити свою діяльність в Україні та зберегти безперервність під час війни, що триває. Укрсиббанк використає вивільнений капітал для збільшення кредитування малих та середніх підприємств (МСП), фізичних осіб та корпорацій, зокрема, для підвищення енергоефективності", – зазначається у релізі MIGA під час Міжнародної конференції з відновлення України URC2025 в Римі.

Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7.

"Зобов'язання MIGA підтримувати Україну в цей критичний час відображає нашу зосередженість на збільшенні обсягу комерційного кредитного потенціалу в країні", – наводяться в релізі слова виконавчого віце-президента MIGA Хіроші Матано.

Всього з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році MIGA видало в країні нових гарантій на суму $448 млн.

Передбачається, що завдяки кредитуванню, що підтримується MIGA, Укрсиббанк підтримає приблизно 34 тис. клієнтів, включаючи майже 2 тис. малих і середніх підприємств. Банк зобов'язався, у що у кредитування малого та середнього бізнесу частка підприємства, що належать жінкам, становитиме 24%, а у роздрібному кредитуванні – 50%. Окрім того частка фінансування кліматичних заходів у проекті оцінюється у 20 відсотків.

Щодо ІНГ Банк Україна зазначається, що близько 80% коштів буде виділено на сільськогосподарський сектор: на підтримку обігових коштів, послуги торгового фінансування та передекспортне фінансування.

Згідно з релізом, BNP Paribas, лідер у сфері банківських та фінансових послуг у Європі, працює в 64 країнах і має майже 178 тис. співробітників, включаючи понад 144 тис. у Європі.

Укрсиббанк, в якому міноритарним акціонером виступає Європейський банк ерконструкції та розвитку, з загальними активами 165,1 млрд грн на 1 квітня цього року займав 7 місце в Україні за цим показником серед 60 банків.

ING – глобальна фінансова установа з сильною європейською базою, яка пропонує банківські послуги через свою операційну компанію ING Bank, в який працює понад 60 тис. співробітників у понад 100 країнах.

ІНГ Банк Україна з загальними активами 29,0 млрд грн на 1 квітня цього року займав 19 місце в Україні за цим показником серед 60 банків.

MIGA було створено у 1988 році та входить до Групи Світового банку. Воно сприяє прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається, зменшуючи ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війн та масових заворушень.