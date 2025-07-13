Інтерфакс-Україна
Економіка
13:21 13.07.2025

MIGA надало EUR185 млн гарантій BNP Paribas та ING Bank для збільшення операцій їх дочірніх банків в Україні

3 хв читати
MIGA надало EUR185 млн гарантій BNP Paribas та ING Bank для збільшення операцій їх дочірніх банків в Україні

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про надання гарантії EUR100 млн BNP Paribas S.A. та EUR85 млн ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні, що дозволить останнім збільшити обсяги операцій.

"Ці гарантії вивільнять капітал, пов'язаний з обов'язковими резервами Укрсиббанк та ІНГ Банк Україна, що дозволить обом банкам розширити свою діяльність в Україні та зберегти безперервність під час війни, що триває. Укрсиббанк використає вивільнений капітал для збільшення кредитування малих та середніх підприємств (МСП), фізичних осіб та корпорацій, зокрема, для підвищення енергоефективності", – зазначається у релізі MIGA під час Міжнародної конференції з відновлення України URC2025 в Римі.

Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7.

"Зобов'язання MIGA підтримувати Україну в цей критичний час відображає нашу зосередженість на збільшенні обсягу комерційного кредитного потенціалу в країні", – наводяться в релізі слова виконавчого віце-президента MIGA Хіроші Матано.

Всього з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році MIGA видало в країні нових гарантій на суму $448 млн.

Передбачається, що завдяки кредитуванню, що підтримується MIGA, Укрсиббанк підтримає приблизно 34 тис. клієнтів, включаючи майже 2 тис. малих і середніх підприємств. Банк зобов'язався, у що у кредитування малого та середнього бізнесу частка підприємства, що належать жінкам, становитиме 24%, а у роздрібному кредитуванні – 50%. Окрім того частка фінансування кліматичних заходів у проекті оцінюється у 20 відсотків.

Щодо ІНГ Банк Україна зазначається, що близько 80% коштів буде виділено на сільськогосподарський сектор: на підтримку обігових коштів, послуги торгового фінансування та передекспортне фінансування.

Згідно з релізом, BNP Paribas, лідер у сфері банківських та фінансових послуг у Європі, працює в 64 країнах і має майже 178 тис. співробітників, включаючи понад 144 тис. у Європі.

Укрсиббанк, в якому міноритарним акціонером виступає Європейський банк ерконструкції та розвитку, з загальними активами 165,1 млрд грн на 1 квітня цього року займав 7 місце в Україні за цим показником серед 60 банків.

ING – глобальна фінансова установа з сильною європейською базою, яка пропонує банківські послуги через свою операційну компанію ING Bank, в який працює понад 60 тис. співробітників у понад 100 країнах.

ІНГ Банк Україна з загальними активами 29,0 млрд грн на 1 квітня цього року займав 19 місце в Україні за цим показником серед 60 банків.

MIGA було створено у 1988 році та входить до Групи Світового банку. Воно сприяє прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається, зменшуючи ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війн та масових заворушень.

Теги: #гарантії #miga #банки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 11.07.2025
ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

ЄБРР надав ПриватБанку та Укргазбанку гарантії для залучення EUR900 млн кредитів

20:45 26.06.2025
Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

14:15 16.06.2025
Українські банки прибуткові і ліквідні

Українські банки прибуткові і ліквідні

01:28 12.06.2025
ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

19:04 09.06.2025
НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

НБУ за єдині правила кредитування військових на базі рішенні уряду, monobank пропонує міжбанківський меморандум

11:32 26.05.2025
Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

20:25 07.05.2025
ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

19:28 25.04.2025
Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

Україна очікує від США сильних гарантій безпеки, як у Ізраїлю - Зеленський

22:17 17.04.2025
"Нафтогаз" потребує європейських гарантій для подальшого кредитування – представник ЄБРР

"Нафтогаз" потребує європейських гарантій для подальшого кредитування – представник ЄБРР

18:34 27.03.2025
Україна ще не обговорювала з США, що ті зможуть дати для гарантій безпеки – Зеленський

Україна ще не обговорювала з США, що ті зможуть дати для гарантій безпеки – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" та Westinghouse на URC фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за американською технологією

Президентка ЄК оголосила про початок роботи Європейського флагманського Фонду реконструкції України для відбудови підприємств та житла

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

ЄС відкриває програму гарантій на EUR3 млрд для залучення в Україну додатково EUR10 млрд

ОСТАННЄ

Дефіцит бюджету України з витратами на оборону 5% ВВП складав би 0,2%, це хороша стартова позиція після війни – Марченко

ЄІБ може вкласти EUR15 млн в Ukraine Phoenix Tech Fund

Підтримка підприємницької ініціативи ветеранів має будуватися на державно-приватному партнерстві – голова НБУ

Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Проєкт BGV Graphite дає початок визнанню Європою потенціалу України щодо критичної сировини – топменеджер BGV Group на URC-2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Україна в рамках Food from Ukraine буде надавати гуманітарну допомогу продуктами харчування

ЄБРР надає понад EUR65 млн кредитів на муніципальні проєкти українських міст

Україні для відновлення та розвитку потрібні безпека, забезпечення гарантій та страхування інвестицій – CCO "Метінвесту" на URC-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА