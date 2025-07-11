Загальний обсяг виділеного від ЄБРР фінансування для України сягнув EUR7,6 млрд

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з 2022 року виділив Україні загалом EUR7,6 млрд та намір продовжувати інвестувати від EUR1,5 до EUR2 млрд на рік, йдеться в пресрелізі банку в п’ятницю.

"На URC-2025 ЄБРР брав активну участь у всіх чотирьох тематичних напрямах конференції: вступ до ЄС; відновлення бізнесу в приватному секторі; відновлення на місцевому, муніципальному та регіональному рівнях; соціальне відновлення та людський капітал", - зазначається в повідомленні.

В розрізі сфер, щодо вступу до Європейського Союзу, ЄС погодився надати Україні EUR540 млн через програми ЄБРР в рамках інвестиційної програми для України. Планується, що ці кошти будуть використані для збільшення кредитування ЄБРР українських малих і середніх підприємств, а також для прискорення розвитку проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

В ЄБРР зазначили, що Україна також отримає від ЄБРР, ЄС та ЄІБ EUR30 млн підтримки для відновлення через новий механізм Ukraine first, який оптимізує планування, фінансування та реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів.

У категорії відновлення бізнесу ЄБРР надав значний пакет фінансової та консультативної підтримки: кредит на EUR160 млн "Укрнафта" для фінансування 250 МВт маломасштабних газових розподілених потужностей з виробництва електроенергії по всій країні, механізм розподілу ризиків портфеля на суму EUR185 млн з Приватбанком та EUR89,2 млн з Укргазбанком, які дозволять банкам надати кредити підприємствам та домогосподарствам на суму до EUR900 млн.

Також ЄБРР надано фінансовий пакет на EUR100 млн для виробника агропромислової продукції MХМ спільно з British International Investment та шведським Swedfund, з яких ЄБРР надає кредит на EUR40 млн; кредит на EUR50 млн NovaPost для фінансування інвестпланів на 2025-2026рр. та подальшого зростання та кредит на $25 млн для Varus для фінансування сталого та енергоефективного розширення.

Крім того, банк інвестує EUR6,5 млн у венчурний фонд FlyerOne Ventures Fund V для вкладів у технологічні компанії на ранній стадії розвитку з України та Центральної та Східної Європи. Разом з Міжнародною фінансовою корпорацією ЄБРР планує подальший розвиток ініціатив з інвестування у приватний капітал з українськими фондовими менеджерами для мобілізації капіталу.

В ЄБРР додали, що для можливостей для відновлюваної енергетики в Україні, ЄБРР та партнери з розвитку створюють механізм стимулювання інвестиції у відновлювану енергетику шляхом стабілізації доходів для розробників під назвою "Механізм зменшення ризиків у сфері відновлюваної енергетики України", для підтримки проєктів відновлюваної енергетики потужністю до 1,5 ГВт, потенційно мобілізувавши EUR2 млрд інвестицій. Банк також планує надати EUR60 млн "Галнафтогаз" для розвитку проєктів у сфері вітрової енергетики, підписавши мандатний лист з девелопером на URC-2025.

Для сприяння розвитку ринків капіталу ЄБРР підписав меморандум про взаєморозуміння (МПВ) з НБУ, Мінекономіки та Мінфіном, а також НКЦПФР для підтримки створення більш ефективної, вертикально інтегрованої інфраструктури ринку капіталу.

Крім того, ЄБРР підписав зобов'язання з місцевими муніципалітетами в рамках регіональної конференції. В рамках цього Дніпро отримає кредит обсягом EUR25 млн для фінансування заходів з енергоощадження в громадських будівлях. Також ЄБРР планує підтримати відкриття клініки Superhumans у місті, що надаватиме комплексну медичну та реабілітаційну допомогу військовослужбовцям та цивільним, що постраждали від війни. Планується, що інвестиції банку отримають підтримку від донорів з Нідерландів.

Також ЄБРР надасть два кредити на EUR10 млн — на реконструкцію двох очисних споруд у Львові, а також для пом'якшення наслідків війни для фінстановища та надання безперебійний комунальних послуг у Харкові. Ще одна угода з містом підписана з Києвом — про попереднє фінансування яка закріплює плани щодо кредиту у розмірі EUR150 млн на нові поїзди метро.

Угоди про фінансування нових тролейбусів у Тернополі та Миколаєві, які отримують донорську підтримку від ЄС, Іспанії, Канади, Італії та США, також підписані.

ЄБРР уклав меморандуми про взаєморозуміння з Мінрозвитку про створення переліку пріоритетних проєктів дорожньої інфраструктури та з Мінагро щодо інвестицій в стале зрошувальне землеробство для підвищення врожайності. Банк вивчає можливість відновлення двох старих зрошувальних систем поблизу Одеси для забезпечення продовольчої безпеки України під час відбудови.

Наостанок, в рамках людського капіталу ЄБРР та Мінекономіки запустили нову Хартію стійкості людського капіталу, щоб допомогти роботодавцям підтримати працівників, які повернулися з війни, та ветеранів у подоланні викликів, з якими вони стикаються на ринку праці в умовах війни. ЄБРР приєднався до провідних українських роботодавців, підписавши хартію.