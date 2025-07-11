ЄБРР виділив "Новій пошті" кредит до EUR50 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив кредит до EUR50 млн ТОВ "Нова пошта" з групи компаній (ГК) Nova для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки.

Як зазначається у пресрелізі банку в п’ятницю, що кредит буде мультивалютним з можливістю вибірки коштів у гривні та євро і складатиметься з двох траншів: перший транш на EUR35 млн буде надано з моменту підписання, другий на EUR15 млн банк резервуватиме виключно на власний розсуд.

Згідно з релізом, підтримувана кредитом стратегія розвитку "Нової пошти" включає вдосконалення фізичної інфраструктури, оптимізацію та розширення мережі, модернізацію IT-систем, покращення енергоменеджменту та відновлення людського капіталу, а також декарбонізацію та ширший доступ для жінок.

Загальна вартість проєкту, згідно із повідомленням, становить EUR69,1 млн.

Фінансування ЄБРР має гарантію перших збитків, що покриває 15% суми кредиту ЄБРР, яка надається Європейським Союзом (ЄС) в рамках Ukraine Investment Framework для розвитку муніципальної інфраструктури та промислової стійкості (UIF MIIR). Очікується також, що буде надано інвестиційний грант у розмірі до EUR1,5 млн для підтримки програм декарбонізації та відновлення людського капіталу, що підтримуються Фондом технічного співробітництва TaiwanBusiness – ЄБРР та Спеціальним фондом реагування на кризи (CRSF).

Як йдеться у релізі, у 2024 році "Нова Пошта" встановила новий рекорд, доставивши 429 млн відправлень – на 16% більше, ніж у 2023 році, а значне зростання попиту, у свою чергу, створило потребу в подальшому розширенні.

"Нова пошта" є основною операційною дочірньою компанією ГК Nova, яка належить двом українським бізнесменам – В'ячеславу Климову та Володимиру Поперешнюку. Вона керує мережею з понад 39 тис. пунктів обслуговування та має близько 33 тис. співробітників в Україні, щомісяця обслуговуючи понад 11 млн клієнтів.

ЄБРР успішно співпрацює з "Новою Поштою" з 2018 року, за цей час профінансував чотири проекти "Нової пошти".

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн. Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.