Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 11.07.2025

ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

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ЄБРР надає VARUS позику в розмірі $25 млн на стале енергоефективне зелене розширення

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає роздрібній мережі VARUS Group позику в розмірі $25 млн розширення роздрібної діяльності та підвищення стійкості бізнесу, повідомляє пресслужба ЄБРР.

Цей проєкт з підвищення продовольчої безпеки, загальна вартість якого становить $53,1 млн, отримує часткове покриття ризику першої втрати у розмірі 22%, яке надане ЄС в рамках Інвестиційної програми для України (UIF) через Програму гарантій муніципальної, інфраструктурної та промислової стійкості (MIIR). Наразі ЄС виділив Україні через ЄБРР гарантії та гранти Інвестиційної програми для України (UIF) на суму EUR207 мільйонів євро, 87% з яких було надано приватному сектору.

Гарантія для Varus відіграє вирішальну роль у пом'якшенні підвищених макроекономічних та геополітичних ризиків, пов'язаних з інвестиціями. Підтримка надається на знак визнання відповідності проекту підходу банку до переходу до зеленої економіки (GET) шляхом енергоефективної модернізації, встановлення відновлюваних джерел енергії та покращення сталої логістики. Вона передбачає встановлення сонячних панелей, високоефективного освітлення та реверсивних спліт-систем кондиціонування повітря з низьким потенціалом глобального потепління.

VARUS Group є п'ятою за величиною мережею роздрібної торгівлі продуктами харчування в Україні. Мережа складається з 114 магазинів, більшість з яких розташовані у східній частині країни, в яких працює близько 7500 співробітників. Незважаючи на закриття деяких торгових точок через війну, група відкрила нові магазини та змогла повернутись до своїх довоєнних розмірів. Кредит ЄБРР дозволить подальше розширення мережі VARUS, реконструкцію та модернізацію обладнання в існуючих магазинах, оренду нового складу, а також встановлення фотоелектричних систем для зменшення залежності від електромережі.

Співпраця з ЄБРР допоможе зберегти людський капітал України та засоби до існування працівників, незважаючи на постійні труднощі воєнного часу, завдяки технічній співпраці. Проект також отримає вигоду від гранту на спільне інвестування для оптимізації складської логістики, підвищення енергоефективності та вирішення нагальних потреб у людському капіталі.

Технічна підтримка фінансується Багатостороннім донорським фондом ЄБРР "Дії за рівність та гендерну рівність" (A4EG), тоді як підготовка проекту та грант на спільне інвестування фінансуються Фондом співробітництва Японії та ЄБРР.

Теги: #кредит #єбрр

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