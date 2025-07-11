Інтерфакс-Україна
Економіка
12:53 11.07.2025

"Запоріжкокс" спрямував 120 млн грн у 2024-2025рр на капремонт коксової батареї №2

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 ПрАТ "Запоріжкокс", одне з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, що входить до групи "Метінвест", завершило черговий етап програми капітальних ремонтів коксової батареї (КБ) №2, скерувавши на оновлення агрегату у 2025 році близько 50 млн грн.

Згідно з пресрелізом у п'ятницю, загальний бюджет капремонту КБ-2 у 2024-2025 роках склав понад 120 млн грн.

Проведений ремонт подовжить термін експлуатації агрегату, забезпечить стале виробництво та знизить навантаження на навколишнє середовище.

При цьому уточнюється, що капремонт КБ-2 стартував  минулого року з перекладання чотирьох простінків, ще три простінки переклали у поточному році. Також у межах оновлення виконано заміну елементів армування, броней, рам та анкерних колон на печах.

Капремонт проводився в умовах діючого виробництва зі збереженням планових обсягів виробництва коксу. Постачальник вогнетривів та головний підрядник ремонту – "Запоріжвогнетрив" групи "Метінвест".

"Завдяки проведеному ремонту нам вдалося відновити продуктивність камер до проєктних параметрів – 20 тонн коксу на добу кожна, і покращити якість продукції, що вкрай важливо для доменного виробництва. Також оновлення та підвищення герметичності камер сприяло зниженню навантаження на довкілля та покращення умов праці коксохіміків", - зазначив генеральний директор "Запоріжкоксу" Олександр Бехтер.

У пресрелізі нагадується, що на реалізацію програми капремонтів виробничих потужностей, а також на інвестиційні проєкти з охорони праці, інформаційних технологій та соціальної сфери у 2025 році "Запоріжкокс" спрямує близько 324 млн грн. 

Серед ключових проєктів поточного року – оновлення вуглезавантажувального вагону, дверознімної машини та коксової рампи коксового цеху, ремонт первинного газового холодильника та газодувної машини цеху вловлювання, регенератора цеху сіркоочищення, трубчастого агрегату цеху смолоперегінного виробництва тощо. Протягом року буде впроваджено ряд інвестиційних проєктів з оновлення IT інфраструктури, охорони праці та промислової безпеки, а також продовжить свою роботу програма "Робочий побут".

Як повідомлялося, "Запоріжкокс" за 6 міс-2025 зменшив виробництво доменного коксу на 0,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 434,1 тис. тонн з 435,3 тис. тонн.

"Запоріжкокс" у 2024 році збільшив виробництво доменного коксу на 2,1% порівняно з 2023 роком - до 874,7 тис. тонн з 856,8 тис. тонн.

"Запоріжкокс" володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери - група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #кб #метінвест #ремонт #запоріжкокс

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