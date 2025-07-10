Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 10.07.2025

Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

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Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Україна отримала EUR1 млрд від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, ініціатива ERA дає хороший результат, але Україна на цьому не зупиниться.

"На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів", - додав він.

 

Теги: #urc2025 #шмигаль #активи_рф

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