Україна отримала EUR1 млрд від ЄС в рамках механізму ERA - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Україна отримала EUR1 млрд від Європейського Союзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

За його словами, ініціатива ERA дає хороший результат, але Україна на цьому не зупиниться.

"На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів", - додав він.