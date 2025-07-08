Інтерфакс-Україна
Економіка
13:44 08.07.2025

Держстат, YouControl та АСВІДА підписали меморандум про співпрацю у сфері статистики, аналітики та цифровізації

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Державна служба статистики України, компанія YouControl та ГО "Асоціація відкритих даних" (АСВІДА) уклали тристоронній меморандум про взаємодію, що передбачає співпрацю у сфері доступу до публічної інформації, обміну аналітичними ресурсами та вивчення досвіду роботи з джерелами даних, проведення навчальних і комунікаційних заходів, а також спільні дії для мінімізації ризиків дезінформації.

Як повідомила пресслужба Держстату у вівторок, в фокусі тристороннього партнерства - розбудова культури доброчесності, розвиток навичок аналізу та верифікації даних, а також підвищення спроможності суспільства орієнтуватися у світі інформації.

"Ми розглядаємо меморандум як намір об’єднати зусилля в забезпеченні суспільства актуальною, достовірною та неупередженою інформацією. Це партнерство розвине нашу спроможність оперативно обмінюватися даними та робити статистику ще доступнішою та зрозумілою користувачам. Ми відкриті до співпраці з тими, хто прагне перетворити масиви даних на сенс і користь для суспільства", - прокоментував підписання документу заступник голови Держстату з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артем Рудько.

Зі свого боку заступник директора компанії YouControl Данило Глоба зазначив, що в рамках співпраці компанія також ділитиметься досвідом та експертизою з представниками державного і громадського сектору

"Дані - це наша спільна безпека. Коли кожен може перевірити, звірити, проаналізувати, зростає стійкість суспільства до маніпуляцій", - наводяться його слова в повідомленні.

АСВІДА - громадська організація, що займається розвитком культури доброчесності, цифрової грамотності та навичок роботи з відкритими даними. Вона працює з держустановами, журналістами та громадськими ініціативами у сфері прозорості, фактчекінгу та відкритого врядування.

YouControl - комплексна система для бізнес-аналітики, комплаєнсу, Osint, належних перевірок у сфері фінансового моніторингу та оподаткування, дотримання стандартів ESG. Система формує повне досьє на кожну компанію і ФОП України на основі відкритих даних з понад 220 джерел, відстежує зміни та візуалізує зв’язки. Також дозволяє отримати актуальні відомості про фізосіб з офіційних джерел.

Теги: #меморандум #youcontrol #держстат #асвіда

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