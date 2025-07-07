Інтерфакс-Україна
Економіка
17:48 07.07.2025

Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

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Обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть щорічно на 10-15% - думка

Обсяги інвестицій у первинне житло впродовж найближчих 2-3 років зростатимуть до 15% щорічно, такий прогноз озвучила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ринок адаптувався до реалій воєнного часу, і ключові інвестори — зокрема українці, а для бізнес-класу - часто іноземці, все частіше обирають новобудови як інструмент збереження та примноження капіталу. В найближчі 2-3 роки очікуємо, що обсяги інвестицій у первинне житло зростатимуть на 10-15% щорічно, активізується попит на дохідну нерухомість і нерухомість бізнес-класу, а основну роль відіграватимуть довіра до бренду забудовника та безпечність локації", - повідомила Міхальова.

Вона констатувала конкуренцію з боку вторинного ринку, але не вважає її визначальною. Адже первинка конкурує не лише більшим комфортом планувань та продуманістю інфраструктури, але й системно більш якісними рішеннями, перш за все безпековоми та інклюзивними.

"Сучасні планування з ширшими дверними отворами, просторішими санвузлами, принципами інклюзивності, нові та надійні інженерні системи комунікацій, безпечна та надійна монолітно-каркасна технологія будівництва, енергоефективність, альтернативні способи енергозабезпечення", - перераховує переваги первинки Міхальова.

За оцінками експертів Alliance Novobud, невдовзі спостерігатиметься дефіцит готового житла у сегменті столичного бізнес- та комфорт-класів. Причини різні: у бізнескласі частина проєктів ще не відновлено або реалізуються с суттєвими затримками, у комфорт - потенційний запит вище обсягу запуска нових проєктів.

"Щоб забезпечити максимальний захист інвесторів, ми реалізуємо в Alliance Novobud кілька ключових підходів, зокрема прозорість юридичної моделі, фінансову стабільність компанії, етапність будівництва та внутрішній контроль. Водночас продовжуємо адаптуватися до потреб ринку, пропонуючи інвесторам розтермінування, які доступніші за банківські іпотеки", - каже вона.

Згідно з даними порталу новобудов ЛУН, Alliance Novobud засновано у 2006 році, з 2010 року компанія здала в експлуатацію 37 будинків та паркінгів. За час повномасштабного вторгнення здано в експлуатацію 12 будинків на понад 1300 квартир у Броварах і в Києві. У процесі реалізації 9 будинків житлового комплексу Krona Park II у Броварах та проект преміального класу у столиці Montreal House.

Теги: #alliance_novobud #міхальова #нерухомість

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