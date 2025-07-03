Інтерфакс-Україна
Економіка
20:23 03.07.2025

Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

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Технічна освіта є питанням нацбезпеки, і бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях –"Метінвест"

Гірничо-металургійна група "Метінвест" вважає технічну освіту питанням національної безпеки України і виступає за залучення бізнесу до освітньої екосистеми на всіх рівнях, заявив директор департаменту корпоративних комунікацій групи Олег Давиденко на HR Wisdom Summit 2025, що пройшов у Києві.

На думку Давиденка, бізнес має бути залучений до освітньої екосистеми на всіх рівнях - від школи до університету. Водночас цілі освіти й бізнесу мають перетинатися, інакше розрив між їхніми пріоритетами - наприклад, фокус освіти на кількості замість якості - призводить до браку кваліфікованих кадрів, і бізнес змушений будувати власну систему підготовки.

"Ми працювали зі школами, профтехами, навчали вчителів і зрештою створили власний університет - бо не вистачало фахівців потрібної кваліфікації. Якщо є запит від бізнесу, має бути відповідь від освіти. А масштабувати це можна лише через спільний простір, де освіта й бізнес формують єдиний кар’єрний шлях - безперервний цикл навчання, роботи й розвитку, що мотивує людей залишатися та навчатися в Україні", - додав він.

За словами топ-менеджера, технічна вища освіта в Україні недооцінена. Нині попит на технічні спеціальності - математику, фізику, хімію, інженерію - невисокий.

"Технічна освіта - це питання національної безпеки, бо від того, наскільки в Україні збережеться людський потенціал, залежить стабільність і розвиток економіки. Ми не можемо дозволити собі імпортувати знання та спеціалістів - вони мають бути тут. Адже саме ці люди відновлюватимуть зруйноване, будуватимуть нові підприємства і створюватимуть майбутнє країни в найближчі десятиліття", - переконаний Давиденко.

Водночас зменшення інтересу до технічної освіти пов’язане з втратою популярності промисловості, зокрема металургії, хоча сталь - продукт цієї індустрії - оточує нас щодня.

На його думку, академічний і науковий складники навчання важливі, але головним є тісна інтеграція з практичним досвідом: сертифікаційні програми, конкретні навички, стажування. Студент вишу має чітко розуміти, як застосувати знання на практиці й де працюватиме в майбутньому.

У створення саме таких програм, що відповідають сучасним потребам ринку, вкладає кошти "Метінвест". Зокрема, понад 513 млн грн інвестовано в розвиток університету "Метінвест Політехніка".

"Я закликаю освітні заклади шукати партнерство - бізнес легко відгукнеться. Шлях створення власних вишів не для всіх, тому бізнес може співпрацювати з іншими університетами та програмами. Партнерство - це ключ до цільових, якісних і швидких результатів", - резюмував Давиденко.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #бізнес #метінвест #освіта

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