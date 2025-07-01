DIM вікрив продажі в комплексі The One

Група компаній DIM розпочала продаж нерухомості у новому флагманському проєкті, комплексі преміум-класу The One (вул. Мечникова, 7б), повідомили у пресслужбі DIM.

"Висока кількість укладених угод на етапі предпродажу показала затребуваність ринком нових сучасних високоякісних проєктів з унікальною інфраструктурною складовою. Саме тому ми розпочинаємо офіційний продаж в комплексі The One прямо зараз", - зазначив молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Наразі на будівельному майданчику ведуться активні роботи, які випереджають запланований графік та гарантують інвесторам та потенційним покупцям своєчасне введення комплексу в експлуатацію.

Комплекс The One (вул. Мечникова, 7б) пропонує 140 квартир загальною площею 6 тис. кв. м, анонсовані преміальні сервіси та інфраструктура. Комплекс включає панорамні види на 360°, закриту територію під цілодобовою охороною, підземний паркінг з автоліфтами, LIFETIME-центр на площі у 1,4 тис кв. м, концептуальний Wellness SPA з теплим басейном на терасі 365 днів на рік, дві концептуальні локації просто неба Front Yard та Secret Garden. Також в комплексі встановлять систему нанофільтрації води та багаторівневу систему очищення повітря з HEPA-фільтрами.

Планове завершення будівництва - другий квартал 2028 року.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.