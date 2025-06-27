Зеленський розширив Раду з питань підприємництва до 11 галузевих комітетів – Єрмак

До складу Ради з питань підтримки підприємництва (далі – рада) в її оновленому форматі увійдуть представники не тільки великого, а й середнього і малого бізнесу, в її складі працюватимуть 11 галузевих комітетів, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Сьогодні все ж таки час говорити про системні зміни, про системні вирішення. Це справедливо, що рада повинна розповсюджуватися на всю територію України. Тому сьогодні формат нової ради передбачає участь не тільки наших флагманів бізнесу, великих компаній, а також передбачає участь і середнього, і малого бізнесу", - сказав він під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства" в п’яницю в Києві.

Він уточнив, що в новому форматі ради буде створено 11 галузевих комітетів, бо кожна галузь економіки заслуговує більш глибокого аналізу та глибших дискусій.

Єрмак зазначив, що є підписаний указ президента, тож рада вже має юридично новий вигляд.

"Вчора президент підписував указ, і в якому є також декілька сторінок про скасування всіх рад, дорадчих органів, які були створені останні 10-15 років, і які, на жаль, попрацювали один день тільки під час презентації або декілька місяців", - сказав він.

"У президента є чітке завдання, насамперед до нас, до урядовців, щоб все, що створюється, було не просто на папері, а дійсно працювало. З понеділка нова рада вже почне працювати в більш робочому режимі", - зазначив він.

Як повідомлялося, за інформацією радника очільника Офісу президента Юрія Каціона до оновленого складу ради увійде понад 75 фахових представників усіх галузей різних регіонів України. Раніше, 10 березня цього року Єрмак заявив, що Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка була створена рік тому в складі семи підприємців, буде розширена і буде створено її секретаріат на чолі з Юрієм Каціоном для опрацювання пропозицій бізнесу.