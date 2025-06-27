IFC планує частково покрити ризики ПриватБанку щодо портфелю нових кредитів та гарантій на $100 млн

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планує взяти на себе 50% ризиків портфеля нових кредитів, гарантій, лізингу та інших прийнятних інструментів державного ПриватБанку на загальну суму до $100 млн для мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП), у тому числі у сфері агробізнесу та ММСП, власниками яких є жінки.

Як зазначається на сайті корпорації, її рада директорів може розглянути цей проєкт ще у червні цього року.

Очікується, що проєкт буде підтриманий учасниками змішаного фінансування в рамках Програми дій з підвищення економічної стійкості (ERA) для України. Згідно з цією програмою, IFC за підтримки Франції надасть гарантію від перших збитків у розмірі до $22,5 млн, або 45% від суми участі IFC у ризиках.

Для збільшення обсягів кредитування ММСП, очолюваних жінками, IFC за підтримки Нідерландів забезпечить стимули на основі результатів діяльності у розмірі до $0,8 млн.

В документах корпорації вказується, що застосування змішаного фінансування, спрямованого на зниження ризиків, може дозволити надати фінансову підтримку МСП у рамках проєкту протягом його дії навіть на більшу суму – до $120-150 млн.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року ПриватБанк посідав перше місце за загальними активами серед 61-го банку - 945,4 млрд грн, або 25,2% ринку.