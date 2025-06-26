Інтерфакс-Україна
Економіка
20:09 26.06.2025

Кількість виявлених фактів незаконного переправлення наркотичних засобів за 5міс.-2025 зросла в зросла в 1,2 рази - ДМС

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Митники виявили 513 фактів незаконного переправлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів через державний кордон, що перевищує результат аналогічного періоду минулого року в 1,2 рази - тоді було задокументовано 424 таких випадки, повідомляє Державна митна служба України (ДМС).

"У переважній більшості виявлених випадків заборонені речовини намагалися ввезти в Україну – 393 випадки, тоді як на вивезення припало 120 затримань. Серед найпоширеніших способів транспортування – автомобільний транспорт (285 випадків) та поштові відправлення (212 випадків)", - уточнила митниця в публікації в Телеграм-каналі в четвер.

Підкреслюється, що найбільша концентрація спроб переправлення наркотиків спостерігалась на кордоні з Польщею та Молдовою, де співробітники ДМС зафіксували найбільше випадків переміщення – 131 і 99 відповідно.

За цими фактами складено 182 протоколи про порушення митних правил, правоохоронним органам України направлено 393 повідомлень про протиправні дії, що містять ознаки кримінальних злочинів, пов’язаних із контрабандою наркотиків, їх перевезенням чи пересиланням, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2024р.

Зокрема, митники виявили 322,2 кг наркотичних засобів, із них 304,5 кг кратому - листя рослини Mitragyna speciose, віднесених до наркотичних рослин; 261,3 кг та майже 3л психотропних речовин, серед них понад 12 тис. таблеток та понад 7,5 тис. капсул; 4944,8 кг та майже 50 л прекурсорів та сумішей з їх вмістом.

Також в ДМС нагадали, що 26 червня, світ відзначає Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом.

Теги: #наркотики #митниця #кордон #дмс #порушення

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