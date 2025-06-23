Інтерфакс-Україна
Економіка
13:04 23.06.2025

DIM запускає офіційну партнерську програму для брокерів - DIM REALT

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DIM запускає офіційну партнерську програму для брокерів - DIM REALT

Група компаній DIM запустила партнерську програму DIM REALT для рієлторів та брокерів, з прозорими умовами та фокусом на довгострокову співпрацю, повідомили у пресслужбі компанії.

У релізі зазначається, що в рамках програми DIM відкриває доступ до власної закритої брокерської екосистеми, в якій партнери, зокрема, отримують договір з чітко прописаними умовами, ролями та регламентами; прозору систему виплат без затримок і прихованих підпунктів; ексклюзивні умови на об'єкти, в тому числі на умовах presale тощо.

Ключовий акцент у програмі зроблено на професійну підтримку та глибоке залучення в продукти компанії. Для цього DIM організовує спеціальні Property tour для брокерів за участю команди архітекторів, керівників проєктів та продажів, під час яких партнери зможуть побачити всі нюанси та концептуальні особливості об'єктів зсередини.

Портфель девелоперської компанії DIM складається з нерухомості у Києві та області загальною площею понад 900 тис. кв. м. В експлуатацію введено понад 3,6 тис. квартир, збудовано понад 356 тис. кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів загальною площею понад 346 тис. кв. м.

Теги: #dim #програма

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