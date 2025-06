Україна ввела санкції проти девелопера Arricano та його естонських акціонерів Гіллара та Рауно Тедерів

Президент України Володимир Зеленський 22 червня підписав указ щодо введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з російськими окупантами, серед яких - девелопер торгових центрів Arricano Real Estate PLC (Кіпр), його естонські акціонери Рауно Тедер та його батько Гіллар Тедер.

Крім того, санкції введено проти фінансового директора Arricano Лаурі Рейнберга, а також проти низки юридичних осіб, пов’язаних із девелопером та його власниками: U.A. Terra Property Management Ltd., Museo Holdings Ltd., Sunloop Co Ltd., Praxifin Holdings Ltd. та Twible Holdings Ltd. Під санкції потрапила й одна російська компанія – ТОВ "Зелене місто" та одна, зареєстрована в окупованому Сімферополі, – ТОВ "Південна галерея".

Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит компанії Arricano для отримання коментарів.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року було введено економічні санкції проти низки компаній із тимчасово окупованого Криму, які пов’язували із Arricano Real Estate РLC: ТОВ "Кедр", ТОВ "Автогруп Крим", ТОВ "Вояж Крим".

Акції Arricano з 2013 року до 17 січня 2023 року були в обігу на Альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі. У звіті компанії за перше півріччя 2022 року серед активів значився ТЦ у Сімферополі. Однак наразі, згідно з інформацією на сайті, Arricano володіє й управляє чотирма ТРЦ в Україні орендною площею понад 180 тис. кв. м: ТРЦ "РайОН" і ТРК "Проспект" (обидва – Київ), ТРК City Mall (Запоріжжя) і ТРК "Сонячна Галерея" (Кривий Ріг). Крім того, їй належить 49,9% акцій ТРК Sky Mall, а також земельні ділянки для майбутнього будівництва.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder) – 70,86%, який збільшив свій пакет із 15,92% після передання йому частки в компанії батьком – Гілларом Тедером (Hillar Teder). Серед акціонерів було названо й Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld). Інвестиційна компанія Dragon Capital пізніше спростувала інформацію щодо ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму або Росії.