Запаси газу в підземних сховищах формуються відповідно до графіка

Темпи закачування природного газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років, заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону.

"Слід зазначити, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота", - наголосив Колісник.

Міністерство енергетики України спільно з НАК "Нафтогаз України" активно закуповують імпортний газ в період "найбільш прийнятних цін". Водночас в Міненерго заявляють, що здійснюють диверсифікацію маршрутів постачання - зокрема через Польщу та Трансбалканський напрямок – з метою зменшення залежності від окремих джерел і посилення енергетичної стійкості держави.

"Газ власного видобутку залишається важливою частиною в структурі балансу та одним з ключових елементів енергетичної стійкості. Зараз вживаються всі необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 2025-2026 року", - додав Микола Колісник, зазначивши, що, попри численні атаки росії на газовидобувну інфраструктуру цього року, ситуація залишається контрольованою: українські газовики здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи та вживають усіх необхідних заходів для стабілізації й резервування потужностей.