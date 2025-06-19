Інтерфакс-Україна
Економіка
21:58 19.06.2025

Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

3 хв читати
Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Уряд призначив 6 нових незалежних членів наглядової ради державного Сенс Банку (Київ) строком на 3 роки, серед яких є ексголови правління Кредобанку та Сведбанк Франчайз, ексчлен правління Укрексімбанку та ексміністр економіки Польщі.

Відповідне розпорядження №580 Кабінет міністрів ухвалив 18 червня 2025 року та цим документом одночасно припинив повноваження призначених у 2023 році після націоналізації банку незалежних членів наглядової ради Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка.

Як уточнив банк в системі розкриття НКЦПФР, Пронченко достроково припинив свої повноваження ще з 13 квітня цього року на підставі поданої заяви.

Серед призначених нових незалежних членів ради засновник та генеральний директор компанії "Фінансові консультанти Трезуб" Олег Містюк наразі є також незалежним членом наглядових рад Національного депозитарію України, ДП "Поліграфкомбінат Україна", а до того в 2022–2024 рр він був старшим радником гендиректора створеного при кабміні "Українаінвест", у 2021 році головою наглядової ради Експортно-кредитного агентства України як незалежний член, а у 2014–2018 рр – гендиректором Київської інвестиційної агенції ("Київінвест") Київської міської ради.

Новий член ради Олександр Щур у 2000–2024 рр працював в державному Укрексімбанку, де був членом правління та головою комітету з управління активами та пасивами, головою кредитного комітету та начальником управління зовнішніх запозичень.

В раду також увійшов член правління та фіндиректор державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") Микола Гладишенко, який до цього, у 2015–2022 рр займався адвокатською діяльністю.

Окрім того членами ради стали три іноземця. Серед них Пьотр Новак, який у 2022–2024 рр був членом правління, директором з інформаційних технологій та технічним директором АТ ПЗУ, у 2021–2022 рр міністром економічного розвитку та технологій Польщі, а у 2018 – 2020 рр – головою польської Комісії з нагляду за аудиторською діяльністю.

Єжи Яцек Шугайєв у 2018–2024 рр був головою правління КредоБанку, а Ева Кароліна Маргарета де Фальк є незалежним директором та головою аудиторського комітету ради директорів АТ Бетссон, головним юрисконсультом АТ Команда Олівія, незалежним членом ради директорів та головою комітету з ризиків та аудиту ради директорів АТ Скандіабанкен, гендиректором та головою ради АТ Де Фальк Консалтинг. Окрім того у 2021–2023 рр вона очолювала АТ Холдинг Тессін Нордік та АТ Тессін Нордік, а у 2016–2019 рр – АТ Сведбанк Франчайз.

Зазначається, що строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, який відбудеться у разі погодження їх кандидатур Нацбанком.

Як повідомлялось, перша після націоналізації Сенс Банку наглядова рада була сформована у скороченому складі з п'яти членів на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером в липні 2023 року. Представниками держави в ній залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк.

Станом на початок цього року за загальними активами Сенс Банк посідав 9 місце (143,73 млрд грн, або 3,85%) серед 61 українського банку.

 

Теги: #сенс_банк #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 18.06.2025
У Раду викликали Галущенка та Умєрова

У Раду викликали Галущенка та Умєрова

15:53 17.06.2025
Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

Рада підвищила відповідальність за корупційні правопорушення

13:51 17.06.2025
Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

12:01 17.06.2025
Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

Профільний комітет рекомендував Раді призначити Кравченко генпрокурором - нардеп

10:07 21.03.2025
Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

Рожкова вірить в успішну приватизацію Укргазбанку та Сенс Банку, але не цього року

13:31 15.01.2025
АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку

АРМА розміщуватиме арештовані кошти в Сенс Банку

12:48 12.12.2024
Офіційна заява від АТ «Сенс Банк»

Офіційна заява від АТ «Сенс Банк»

13:00 26.11.2024
Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

Sense Bank приєднався до послуги е-Підприємець

11:48 19.07.2024
Сенс Банк відновив роботу всіх сервісів після глобального техзбою

Сенс Банк відновив роботу всіх сервісів після глобального техзбою

ВАЖЛИВЕ

Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

"Метінвест" повністю викупив євробонди-2025 і продовжує виконувати боргові зобов'язання - СЕО

НБУ повернеться до циклу зниження облікової ставки у II пів.-2025, але обережніше, ніж очікувалося

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" запровадила нові нормативи швидкості вантажного складу, збільшивши їх на 38%

Зростання економіки в Україні у травні-2025 пришвидшилось до 1,1%

Середня вартість новобудов Києва у І пів.-2025 знизилась на 1,2%

У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

Львів отримає EUR5 млн гранту від Франції на реконструкцію вул.Миколайчука та підготовку до запуску трамвая

Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

Зростання торгівлі в Європі може допомогти компенсувати втрати на світовому ринку - президентка ЄЦБ

Про початок або завершення будівництва можна буде повідомити в застосунку "Дія"

Рада прийняла закон про публічно-приватне партнерство

Ціна вступу України до ЄС може зменшитись за рахунок знерухомлених російських активів – Пишний

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА