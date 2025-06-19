Кабмін змінив незалежних членів наглядової ради Сенс Банку

Уряд призначив 6 нових незалежних членів наглядової ради державного Сенс Банку (Київ) строком на 3 роки, серед яких є ексголови правління Кредобанку та Сведбанк Франчайз, ексчлен правління Укрексімбанку та ексміністр економіки Польщі.

Відповідне розпорядження №580 Кабінет міністрів ухвалив 18 червня 2025 року та цим документом одночасно припинив повноваження призначених у 2023 році після націоналізації банку незалежних членів наглядової ради Шевкі Аджунера, Ростислава Дюка та Андрія Пронченка.

Як уточнив банк в системі розкриття НКЦПФР, Пронченко достроково припинив свої повноваження ще з 13 квітня цього року на підставі поданої заяви.

Серед призначених нових незалежних членів ради засновник та генеральний директор компанії "Фінансові консультанти Трезуб" Олег Містюк наразі є також незалежним членом наглядових рад Національного депозитарію України, ДП "Поліграфкомбінат Україна", а до того в 2022–2024 рр він був старшим радником гендиректора створеного при кабміні "Українаінвест", у 2021 році головою наглядової ради Експортно-кредитного агентства України як незалежний член, а у 2014–2018 рр – гендиректором Київської інвестиційної агенції ("Київінвест") Київської міської ради.

Новий член ради Олександр Щур у 2000–2024 рр працював в державному Укрексімбанку, де був членом правління та головою комітету з управління активами та пасивами, головою кредитного комітету та начальником управління зовнішніх запозичень.

В раду також увійшов член правління та фіндиректор державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") Микола Гладишенко, який до цього, у 2015–2022 рр займався адвокатською діяльністю.

Окрім того членами ради стали три іноземця. Серед них Пьотр Новак, який у 2022–2024 рр був членом правління, директором з інформаційних технологій та технічним директором АТ ПЗУ, у 2021–2022 рр міністром економічного розвитку та технологій Польщі, а у 2018 – 2020 рр – головою польської Комісії з нагляду за аудиторською діяльністю.

Єжи Яцек Шугайєв у 2018–2024 рр був головою правління КредоБанку, а Ева Кароліна Маргарета де Фальк є незалежним директором та головою аудиторського комітету ради директорів АТ Бетссон, головним юрисконсультом АТ Команда Олівія, незалежним членом ради директорів та головою комітету з ризиків та аудиту ради директорів АТ Скандіабанкен, гендиректором та головою ради АТ Де Фальк Консалтинг. Окрім того у 2021–2023 рр вона очолювала АТ Холдинг Тессін Нордік та АТ Тессін Нордік, а у 2016–2019 рр – АТ Сведбанк Франчайз.

Зазначається, що строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради, який відбудеться у разі погодження їх кандидатур Нацбанком.

Як повідомлялось, перша після націоналізації Сенс Банку наглядова рада була сформована у скороченому складі з п'яти членів на чолі з ексголовою представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером в липні 2023 року. Представниками держави в ній залишаються Андрій Свистун та Владислав Власюк.

Станом на початок цього року за загальними активами Сенс Банк посідав 9 місце (143,73 млрд грн, або 3,85%) серед 61 українського банку.