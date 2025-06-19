У ЄК стверджують, що продовжать користуватися чинним механізмом доходів з активів РФ

У Єврокомісії (ЄК) не стали коментувати повідомлення в ЗМІ про намір ЄК перевести заморожені в ЄС активи РФ у більш ризикований фонд для більшого прибутку з них.

"Необхідні юридично надійні та економічно вигідні опції для відшкодування збитків Україні", - заявив у четвер на брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт.

Так він відповів на запитання, чи планує Єврокомісія перемістити заморожені російські активи до більш ризикованого інвестиційного фонду для збільшення надзвичайних доходів із них.

"Ми заморозили в союзі авуари на 210 млрд євро. Доходи з цих вкладів використовуються для допомоги Україні, зокрема, для її оборонної промисловості та відновлення в енергетичному плані", - продовжив прессекретар.

За його словами, ці надзвичайні доходи з російських активів у 2025 році становили "1 млрд у січні, 1 млрд у березні, у квітні та травні ще по мільярду, і 1 млрд минулої п'ятниці (13 червня - ІФ-У)". "І ми продовжимо йти цим шляхом", - резюмував Ламмерт.