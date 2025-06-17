Інтерфакс-Україна
Економіка
18:38 17.06.2025

Мінфін не оприлюднив план структурної реформи митниці 17 червня попри обіцянку

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Міністерство фінансів України не опублікувало комплексний план структурного реформування Державної митної служби України (ДМС) попри обіцянку зробити це до 17 червня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Мінфін до 17 червня обіцяв оприлюднити їх нестримний і потужний план реформи митниці. Я так розумію він знову зробив "нічого". Хоча якщо б дотримались слова і опублікували б план - то було б велике ніщо", - написав нардеп у Телеграм-каналі у вівторок.

На сайті Мінфіну інформація про нові терміни публікації реформи наразі відсутня.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години уряду" у парламенті у відповідь на критику щодо зриву реформи зазначив, що, згідно з домовленістю з МВФ,  її комплексний план мав бути поданий до уряду до 17 червня цього року.

Теги: #план #митниця #мінфін

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