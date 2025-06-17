Інтерфакс-Україна
Економіка
11:27 17.06.2025

НКЦПФР схвалила розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 млрд грн

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НКЦПФР схвалила розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 млрд грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) наприкінці травня схвалила рішення про розміщення двох нових випусків облігацій компанії "Нова пошта", лідера експрес-відправлень в Україні: серій G та H на номінальну суму 1 млрд грн кожен.

Як зазначається у рішеннях регулятора, емітент планує здійснити приватне розміщення облігацій.

У системі розкриття інформації SMIDA вказано, що номінал однієї облігації 1 тис. грн.

Зазначається, що 35% інвестицій будуть залучені в розвиток термінальної мережі, 15% в ІТ, 30% інвестицій в BDF контейнери та автотранспорт та 20% в тару для розміщення посилок.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за І квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року - до 14 млрд 333,2 млн грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Як зазначало рейтингове агентство "Стандарт рейтинг", станом на початок квітня цього року "Нова пошта" за загальної кредиторської заборгованості 13,51 млрд грн використовувала окрім довгострокових кредитів банків ресурси, залучені від випуску облігацій двох серій – Е та серії F по 1 млрд грн кожна, які були зареєстровані НКЦПФР 26 квітня 2024 року.

Номінальна ставка доходності за облігаціями серії Е – 17% річних, F – 16% рінчих, тривалість відсоткового періоду – 91 день. Термін обігу облігацій серії Е – 17% річних, F –31 травня 2026 року.

"Нова пошта" в січні 2025 року погасила облігацій серії D, випущені в квітні 2023 року обсягом 800 млн грн, а до цього в 2020-2024 роках – ще три випуски облігацій на загальну суму 1,8 млрд грн.

Теги: #нкцпфр #облігації #нова_пошта

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