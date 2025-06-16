Інтерфакс-Україна
Економіка
14:35 16.06.2025

Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

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Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Державний Укргазбанк (Київ) видав Запоріжжю кредит на 300 млн грн для створення об’єктів розподіленої енергогенерації та інших енергозберігаючих заходів, повідомляється на його сайті у понеділок.

Банк уточнив агентству “Інтерфакс-Україна”, що позика надається строком на 7 років.

Згідно з повідомленням на сайті фінустанови, кошти будуть спрямовані на побудову у місті об’єктів розподіленої енергогенерації та запровадження енергозберігаючих заходів на ключових об’єктах критичної інфраструктури.

Зазначається також, що позика, яку отримають комунальні підприємства та установи міста, дасть змогу забезпечити власне виробництво електроенергії для технологічних і побутових потреб, стабільно функціонувати під час відключень, живити об’єкти критичної інфраструктури та соціальні заклади та використовувати вироблену теплову енергію для потреб мешканців у межах створених енергетичних островів.

За словами заступника директора департаменту економічного розвитку Запорізької міськради — начальника управління енергетичного менеджменту та інвестицій Бориса Розсохи, слова якого наводяться в повідомленні, використання когенераційних установок забезпечить ефективніше використання палива, зменшить викиди вуглецю та інших шкідливих речовин в атмосферу, а також дасть змогу мінімізувати втрати, притаманні традиційному виробництву електроенергії.

Як повідомлялося, державні Укрексімбанк, Ощабанк і Укргазбанк (усі – Київ) у жовтні-грудні 2024 року видали кредити від двох до п’яти років приблизно на 2,04 млрд грн в еквіваленті п’ятьом міським радам під плаваючі ставки, зокрема і Запорізькій міській раді у розмірі 200 млн грн.

Теги: #запоріжжя #кредит #укргазбанк #енергетика

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