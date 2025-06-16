Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Національний банк України (НБУ) минулого тижня майже за відсутності купівлі валюти зменшив її продаж на міжбанківському ринку на $53 млн, або на 8,4% – до $585,8 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

Як зазначає НБУ, він вперше за два тижні купив валюту на суму $0,50 млн.

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що весь минулий тиждень сальдо було негативним і коливалося від $11,3 млн у понеділок до $11,6 млн у вівторок, $13,2 млн у середу та $8,5 млн у четвер.

Офіційний курс гривні коливався від 41,4018 грн/$1 на початку тижня, в середу гривня девальвувала до 41,5566/$1, а вже під кінець тижня курс становив 41,4466 грн/$1.

На готівковому ринку курс гривні за результатами тижня фактично не змінився: купівля –приблизно 41,40 грн/$1, а продаж – близько 41,45 грн/$1.

"Кінець травня 2025 року характеризується помірною стабільністю валютного ринку України за відсутності шокових змін попри зовнішню турбулентність і складний геополітичний фон. Національна валюта зберігає контрольований курс у парі з доларом США, тоді як пара євро/гривня продовжує демонструвати підвищену волатильність, що пов’язано як з глобальними трендами, так і з внутрішніми структурними зрушеннями у валютних вподобаннях бізнесу та населення", – описали ситуацію експерти великого учасника ринку готівкового валютообміну "КИТ Group".

На їхню думку, на середньостроковому горизонті в 2–4 місяці курс долара до гривні повернеться в діапазон 41,80–42,50 грн/$1 за умови зростання імпорту, підвищення внутрішньої інфляції або надходження значущих сигналів щодо зовнішнього фінансування.

На довгостроковому горизонті у 6+ місяців в "КИТ Group" очікують ймовірного руху в бік 43,00–45,00 грн/$1 або навіть вище.