Огляд-прогноз курсу гривні щодо ключових валют від аналітиків КИТ Group

Випуск № 2 – травень 2025 року

Метою цього огляду є надання аналізу поточної ситуації на валютному ринку України та прогноз курсу гривні щодо ключових валют на основі актуальних даних. Ми розглядаємо поточні умови, динаміку ринку, ключові фактори впливу та ймовірні сценарії розвитку подій.

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку України

Кінець травня 2025 року характеризується помірною стабільністю валютного ринку України за відсутності шокових змін попри зовнішню турбулентність і складний геополітичний фон.

Національна валюта зберігає контрольований курс у парі з доларом США, тоді як пара євро/гривня продовжує демонструвати підвищену волатильність, що пов’язано як з глобальними трендами, так і з внутрішніми структурними зрушеннями у валютних вподобаннях бізнесу та населення.

У травні курс долара утримувався в межах очікуваного діапазону, не демонструючи суттєвих коливань. Причини — збереження стабільного попиту на валюту в Україні, помірна активність на міжбанку, а також стримуючий ефект від значних резервів НБУ. На ринку не спостерігалось ані гострого дефіциту, ані сплеску поточного чи спекулятивного попиту.

Ситуація з євро дещо контрастна: у другій половині травня валюта ЄС демонструвала корекційний рух після досягнення пікового значення наприкінці квітня. Водночас спред між купівлею та продажем залишався вищим, ніж у долара, що свідчить про збереження очікувань операторів ринку щодо потенційних коливань.

Глобальний контекст

Ключовими зовнішніми драйверами залишаються монетарна політика провідних економік світу та загальний рівень настроїв інвесторів.

ФРС США зберігає ставку без змін, мотивуючи це необхідністю отримання більшої кількості макроекономічних даних. Це не лише сигналізує про збереження обережного підходу, але й демонструє незалежність ФРС США від політичного тиску з боку нової адміністрації. Два цих фактори гальмують відновлення сили долара, проте не сприяють його подальшому падінню.

Європа чітко задекларувала амбіцію зробити євро альтернативою долару: президент Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що євро може стати життєздатною альтернативою долару США як глобальної стандартної валюти для міжнародної торгівлі. Вона зазначила, що непередбачувана економічна політика США змусила глобальних інвесторів обмежити апетит до долара останніми місяцями, але для досягнення амбітної цілі ЄС і його члени мають зміцнити фінансову та безпекову архітектуру.

Загалом тимчасова хистка рівновага та відсутність значущих змін у межах сформованих раніше трендів призвела до зниження «курсової премії» євро в парі з гривнею, яку євровалюта здобула в першому кварталі.

Внутрішній контекст

Національний банк продовжує політику обережної валютної лібералізації: у травні дозволено та збільшено ліміти на низку нових операцій для банків і бізнесу. Це не лише свідчить про стабільність валютного ринку, а й може слугувати додатковим сигналом для зовнішніх інвесторів про поступове пом’якшення обмежень на транскордонний рух капіталу.

Водночас ефективність таких кроків буде вимірюватись не тільки обсягом репатрійованого прибутку, а й тим, чи буде це сприйнято інвесторами як готовність України повернутись до моделі довгострокових капіталовкладень навіть в умовах воєнного ризику.

Імовірний притік інвестицій може стати компенсатором наступного ризику, який залишається найбільшим чинником невизначеності — обсяг зовнішньої підтримки у 2026 році. Цьогоріч Україна має отримати еквівалент близько $60 млрд міжнародної допомоги — обсяг, який забезпечує стійкість економіки, валютного ринку та бюджету. Водночас на наступний рік наразі зафіксовані лише $15 млрд зовнішнього фінансування, що становить серйозний виклик для курсової стабільності, починаючи з кінця 2025 року. Якщо міжнародні партнери та союзники не візьмуть на себе ширший обсяг зобов’язань, це може створити додатковий тиск на гривню у прогнозах і формуванні девальваційних очікувань і, як наслідок, в реальній поведінці суб’єктів валютного ринку.

Загалом травень підтверджує: на валютному ринку немає паніки, однак зберігається режим підвищеної обережності.

Курс долара США: динаміка й аналіз

У другій половині травня курс долара до гривні продемонстрував стабільну низхідну динаміку з поступовим зниженням усіх трьох ключових показників — курсу купівлі, курсу продажу й офіційного курсу НБУ.

Після досягнення локального піка в кінці квітня (середній курс продажу в банках — 41,96 грн/$, купівлі — 41,32 грн/$), долар почав втрачати позиції. З середини і до кінця травня готівковий курс продажу знизився до 41,74 грн/$, купівлі — до 41,17 грн/$, офіційний курс НБУ — до 41,5 грн/$. Усі ці рухи відбувалися без різких коливань, у межах контрольованої волатильності та синхронно із глобальними тенденціями.

Ключові фактори зниження курсу:

Зміцнення гривні на тлі притоку податкових платежів — наближення періоду сплати податків традиційно посилює пропозицію валюти на ринку.

— наближення періоду сплати податків традиційно посилює пропозицію валюти на ринку. Низький попит населення на валюту — тенденція, яка зберігається з початку весни.

— тенденція, яка зберігається з початку весни. Зростання резервів НБУ до рекордних $46,7 млрд — створює принаймні короткостроковий запас довіри до гривні та підвищує впевненість учасників ринку в здатності Нацбанку втримувати курс у межах прогнозних траєкторій.

— створює принаймні короткостроковий запас довіри до гривні та підвищує впевненість учасників ринку в здатності Нацбанку втримувати курс у межах прогнозних траєкторій. Відсутність нових чинників зовнішнього тиску на долар — усі фактори й очікування щодо нього вже відіграють свою роль як у поточному курсі, так і в траєкторії його руху. До зміни ситуації можна закономірно очікувати довгострокового тренда на ослаблення долара.

Прогноз:

Короткостроковий горизонт (2–4 тижні): курс долара до гривні залишатиметься у діапазоні 41,20–41,80 грн/$ із помірною волатильністю до ±20 копійок. Наближення бюджетних дат і можливі ситуативні інтервенції НБУ можуть на короткий час підштовхувати курс у бік нижньої межі.

курс долара до гривні залишатиметься у діапазоні 41,20–41,80 грн/$ із помірною волатильністю до ±20 копійок. Наближення бюджетних дат і можливі ситуативні інтервенції НБУ можуть на короткий час підштовхувати курс у бік нижньої межі. Середньостроковий горизонт (2–4 місяці): ймовірне повернення до діапазону 41,80–42,50 грн/$ за умови зростання імпорту, підвищення внутрішньої інфляції або надходження значущих сигналів щодо зовнішнього фінансування.

ймовірне повернення до діапазону 41,80–42,50 грн/$ за умови зростання імпорту, підвищення внутрішньої інфляції або надходження значущих сигналів щодо зовнішнього фінансування. Довгостроковий горизонт (6+ місяців): ризик плавної девальвації гривні зберігається — насамперед через невизначеність щодо обсягів фінансової підтримки у 2026 році. Якщо поточні очікування щодо скорочення допомоги справдяться, ринок почне закладати ці ризики в очікування, що може призвести до поступового руху в бік 43,00–45,00 грн/$ або і вище — середньорічний бюджетний прогноз курсу долара все ще залишає запас його виходу на позначки помітно вищі за 45,00 грн/$.

Курс євро: динаміка й аналіз

Упродовж травня 2025 року курс євро до гривні показав помітну хвилеподібну динаміку. З кінця квітня до третьої декади місяця спостерігалось поступове зниження — від рівня понад 47,90 грн (продаж) до локального мінімуму близько 46,20 грн (купівля) та 46,90 грн (продаж) 20–21 травня. В останній робочий тиждень місяця курс євро повернувся до зростання, підтвердивши волатильний характер пари EUR/UAH.

Основні фактори впливу:

Євро відчував тиск на тлі корекції після тривалого зростання , зокрема через тимчасове зниження попиту на готівкову валюту та стабілізацію ситуації на міжнародних ринках.

, зокрема через тимчасове зниження попиту на готівкову валюту та стабілізацію ситуації на міжнародних ринках. Одночасно технічна переоцінка курсу євро з боку НБУ поступово надолужується — офіційний курс і ринкові значення зближуються.

Упродовж травня спред між курсами купівлі та продажу євро в банках поступово звужувався: від 1,20 грн у першій декаді до 60–80 копійок у третій. Це свідчить про зниження курсової нервозності та стабілізацію очікувань щодо короткострокових перспектив євро. Період збору ажіотажної премії операторами валютного ринку вже позаду.

євро в банках поступово звужувався: від 1,20 грн у першій декаді до 60–80 копійок у третій. Це свідчить про та щодо короткострокових перспектив євро. Період збору ажіотажної премії операторами валютного ринку вже позаду. Відхилення ринкових котирувань від офіційного курсу НБУ наприкінці травня становило до 30–40 копійок, що є ознакою відновлення синхронності між офіційним курсом і реальним ринком. Зміна цих параметрів стане чітким сигналом щодо подальшої траєкторії курсу в парі EUR/UAH під впливом внутрішніх чинників українського ринку, а також зовнішніх — у ЄС зберігається помірно оптимістичне очікування щодо відновлення промислового виробництва, що також створює додатковий фундамент для стабільності валюти ЄС.

Прогноз:

Короткостроково (2–4 тижні) : ймовірне плавне зміцнення євро до діапазону 47,50–48,00 грн , якщо не відбудеться принципових змін економічного та новинного фону.

: ймовірне , якщо не відбудеться принципових змін економічного та новинного фону. Середньостроково (2–4 місяці) : можливий рух до 48,50-49,30 грн/євро на тлі стабільного попиту на євровалюту в Україні та зростання обсягу імпортних і бізнес-операцій, номінованих в євро.

: можливий на тлі стабільного попиту на євровалюту в Україні та зростання обсягу імпортних і бізнес-операцій, номінованих в євро. Довгостроково (6+ місяців): євро зберігає стратегічну перевагу перед доларом у контексті поступової диверсифікації валютних портфелів українців і локального бізнесу та глобального переорієнтування ринку. За умови збереження глобальної геополітичної напруги консолідація євро може прискоритися. Проте волатильність залишається суттєвим ризиком, тому ми все ще утримуємось від оприлюднення довгострокового прогнозу щодо євро.

Рекомендації для бізнесу й інвесторів

У другій половині травня валютний ринок України демонструє стабільність у сегменті долара та відновлення спокою в парі євро/гривня після періоду пікової волатильності. Водночас фундаментальні девальваційні ризики залишаються актуальними. У цих умовах управління валютними активами потребує максимальної адаптивності.

1. Ліквідність — абсолютний пріоритет.

Усі валютні активи мають бути оперативно доступними: строкові депозити, довгі облігації або валюта в інструментах без права дострокового виведення — джерело ризику. Варто надавати перевагу інструментам із гнучким управлінням.

2. Частки долар/євро слід переглянути, але агресивно не нарощувати.

Ø Євро вийшов із фази пікового зростання та стабілізується у вищому діапазоні. Зараз — не момент для активного входу, але можливість точкового переформатування часток у валютному портфелі. Нові купівлі здійснювати в моменти стискання спредів.

Ø Курс долара — у низхідному тренді, імовірне зниження до 41,00 грн/$ — не виключення, а сценарій. Однак ризики для гривні зростають. Якщо нагальної потреби в гривні немає — тримайте долар. Він ще покаже зростання восени або ближче до кінця року, якщо не будуть усунені фундаментальні фактори девальваційного тиску на гривню, що дуже мало ймовірно.

3. Спреди — головний індикатор на ринку євро.

На відміну від долара, де ринок уже збалансований, у парі EUR/UAH саме динаміка спреду (купівля-продаж та відхилення від курсу НБУ) демонструє зміну очікувань і сигналізує про ймовірність подальшого руху. Стискання — сигнал до дій, розширення — до паузи.

4. Гнучка багатосценарна стратегія замість фіксованих орієнтирів.

Невизначеність щодо обсягів міжнародної допомоги у 2026 році — головний довгостроковий ризик. Стежте за новинами з холодною головою — ігноруйте емоції та фіксуйте факти, а паралельно — формуйте стратегії, виходячи із кількох різних сценаріїв руху курсу (песимістичний, базовий, оптимістичний) і тестуйте структуру активів у кожному з них.

5. Короткі спекуляції — лише за точного таймінгу.

У парі EUR/UAH потенційна маржа все ще обмежена, а ризик — високий. Якщо відсутній швидкий інструментарій і доступ до «вхідних» позицій із мінімальною ринковою премією — варто утриматися.

6. Контроль частки гривні не послаблювати.

Стабільність гривні триває, але накопичення надмірної гривневої маси є небажаним. Тримайте лише операційну ліквідність, інше — у хеджованих або консервативних валютних інструментах.

7. Валютна лібералізація — сигнал, а не запрошення до дій.

Пом’якшення валютних обмежень — позитивна новина для інвесторів, але її ефект буде відчутним лише в середині або кінці року. Враховуйте цей фактор як перспективу, а не як обґрунтування негайних дій.

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ДОВІДКА

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка вже 16 років успішно працює на ринку небанківських фінансових послуг. Одним із флагманських напрямків діяльності компанії є обмін валют. KИT Group — один із найбільших операторів цього сегмента фінансового ринку України, входить до переліку найбільших платників податків, є одним із галузевих лідерів за динамікою зростання активів і за розміром власного капіталу.

Понад 90 відділень у 16 найбільших містах України розташовані у зручних для клієнтів локаціях і мають сучасне обладнання для зручності, безпеки та конфіденційності кожної транзакції.

Діяльність компанії відповідає регуляторним вимогам НБУ. KИT Group дотримується стандартів діяльності ЄС, маючи відділення також у Польщі та плануючи транскордонну експансію до країн Європи.