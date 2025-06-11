Інтерфакс-Україна
Економіка
17:36 11.06.2025

Перша будівля М10 Lviv Industrial Park отримала міжнародний "зелений" сертифікат EDGE

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Перша будівля М10 Lviv Industrial Park у Львові, яка реалізується компанією Dragon Capital у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), отримала міжнародний сертифікат EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), повідомила пресслужба Dragon Capital агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наша спільна мета з ЄБРР у проєкті M10 Lviv Industrial Park — не просто створити сучасну індустріальну нерухомість із розвиненою інфраструктурою, а й забезпечити її відповідність провідним європейським стандартам у сфері екологічної та соціальної відповідальності. Ми прагнемо, щоб M10 став взірцем впровадження таких підходів до масштабних проєктів в Україні", — наголосив інвестиційний директор Dragon Capital Михайло Сакун.

Отриманий сертифікат EDGE засвідчує, що складська будівля площею 14,4 тис. кв. м, яку займає торгова мережа "Аврора", досягла значних показників економії енергії та води, а також скорочення вуглецевого сліду під час будівництва. Це стало можливим завдяки впровадженню енергоефективних систем опалення, встановленню "розумних" лічильників, використанню сантехніки з низьким споживанням води, а також застосуванню матеріалів із низькими викидами CO₂.

Сакун зазначив, що до всіх наступних черг індустріального парку теж буде застосовано стандарти екологічної і соціальної відповідальності на етапі планування, будівництва та експлуатації. "Наразі ми вже проєктуємо другу чергу площею 22 тис. кв. м та ведемо перемовини з потенційними резидентами", - повідомив він.

Як повідомлялося, стратегія Dragon Capital передбачає розвиток сталих і енергоефективних об’єктів. Зокрема, зелені сертифікати BREEAM In-Use International у 2020–2021 роках отримали бізнес-центри Eurasia, Prime, GRAND та Horizon Park.

Індустріальний парк М10 — масштабний проєкт Dragon Capital у партнерстві з ЄБРР, що реалізується в промисловій зоні мікрорайону Рясне-2 у Львові, за 60 км від кордону з Польщею. Загальна площа ділянки — 23,5 га – дозволяє будівництво шести черг виробничих, складських та офісних будівель відповідно до міжнародних стандартів сталого девелопменту.

У вересні 2023 року Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Cвітового банку MIGA надало М10 Lviv Industrial Park страхування від військових ризиків на 10 років.

ЄБРР є акціонером проєкту з часткою 35%, а загальний обсяг його інвестицій може сягнути $24,5 млн.

Першу чергу індустріального парку — складський комплекс класу "А" площею 14,4 тис. кв. м — завершено та введено в експлуатацію у лютому 2024 року. Об'єкт повністю орендувала компанія "Аврора", одна з провідних національних ритейл-мереж.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами.

Dragon Capital Property Management –— керуюча команда, що здійснює управління портфелем комерційної нерухомості компанії. Під її управлінням знаходиться 25 об'єктів (бізнес-центри, ТРЦ та логістичні комплекси) загальною площею 560 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.

Теги: #сакун #єбрр #dragon_capital #м10_lviv_industrial_park

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