Інтерфакс-Україна
Економіка
19:26 06.06.2025

НБУ оштрафував "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн та "ПрофітГід" на 6,4 млн грн

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НБУ оштрафував "НоваПей" на 90,7 млн грн, ТАСкомбанк на 11 млн грн та "ПрофітГід" на 6,4 млн грн

Національний банк України (НБУ) у травні оштрафував ТАСкомбанк, Укрсиббанк (обидва Київ), "НоваПей", "ПрофітГід", "Ломбард Парус", "Стар Файненс Груп", "Є Гроші" та "Ліберті Фінанс" на загальну суму 112,0 млн грн.

Згідно повідомленню на сайті регулятора, найбільший штраф в 90,7 млн грн за неналежну організацію та проведення фінансового моніторингу отримала компанія "НоваПей" – міжнародний фінансовий сервіс під ТМ NovaPay.

Нацбанк також виніс компанії два попередження про недостатні заходи належної перевірки клієнтів, повʼязаних із політично значущими особами, ненадання повної інформації про отримувача під час платіжних операцій, а також здійснення транскордонних валютних переказів без відповідної ліцензії НБУ.

"NovaPay отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Ми сплатимо штраф вчасно у повному обсязі та не будемо його оскаржувати", – прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі фінансового сервісу.

В компанії зазначили, що більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів", .

"Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор", – підкреслили в NovaPay.

Згідно з релізом НБУ, ТАСкомбанк отримав штраф на 11 млн грн, а Укрсиббанк – на 2 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу (ПВК/ФТ). Окрім того, ТАСкомбанк отримав письмове застереження через неналежне виконання обов’язку щодо своєчасного та повного подання достовірної інформації і/або документів.

На компанію "ПрофітГід", яка надає фінансові та фінансові платіжні послуги, регулятор наклав штраф у розмірі 6,4 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, у тому числі за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім того, Національний банк застосував штрафні санкції за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу до "Ломбард Парус" — 799 тис. грн, "Стар Файненс Груп" (ТМ StarFin та Suncredit) та "Є Гроші" — по 595 тис. грн, "Ліберті Фінанс" – 17 тис. грн.

 

Теги: #фінучасники #штрафи

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