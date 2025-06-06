Інтерфакс-Україна
Економіка
18:56 06.06.2025

Сума наданих енергокредитів у травні зменшилась у 5 разів, а сума схвалених зросла у 13,5 разів – НБУ

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Сума наданих енергокредитів у травні зменшилась у 5 разів, а сума схвалених зросла у 13,5 разів – НБУ

Провідні українські банки зменшили обсяг виданих кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів більше ніж у п'ять разів – до 252 млн грн з 1,3 млрд грн, хоча кількість таких кредитів зросла до 86 з 79, йдеться у інформації Національного банку України.

Згідно з нею, кількість схвалених заявок також зросла – з 67 у квітні до 98 у травні, а сума їх збільшилася більш, ніж на порядок – із 192 млн грн до 2,6 млрд грн.

Нацбанк додав, що загальна кількість поданих заявок у травні зросла до 231 зі 107 у квітні, а їх обсяг – до 1,4 млрд грн з 1,1 млрд грн.

Загалом, як зазначив регулятор за даними опитування 20 банків, з червня-2024 по травень-2025 банки розпочали фінансування проєктів зі встановлення енергетичного обладнання загальною потужністю понад 705 МВт на суму 18,2 млрд грн після того, як отримали 4 500 заявок на загальну суму 86,4 млрд грн.

Нацбанк уточнив, що з червня 2024 року найбільше коштів спрямовано на придбання та встановлення газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), будівництво сонячних електростанцій (249 МВт) та закупівлю дизельних і бензинових генераторів (130 МВт).

За його даними, банки також кредитують і населення: в травні кількість енергокредитів йому зросла до 616 на суму 110 млн грн порівняно із 565 на 105 млн грн у квітні.

Загалом населенню з червня 2024 року було надано 7980 кредитів на суму 1,2 млрд грн, а обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 962 млн грн.

Як повідомлялося, у червні 2024 року за сприяння НБУ 20 банків, що контролюють понад 85% чистих активів сектору, підписали меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики. Програми кредитування враховують потреби МСП та великого бізнесу, а також домогосподарств. Підприємства можуть отримати фінансування на будівництво сонячних, вітрових і біогазових станцій, створення газотурбінних і газопоршневих електростанцій, а також придбання промислових акумуляторів та накопичувачів.

Базова ставка кредитування відповідно до зазначеного меморандуму – від 13,5% річних (або UIRD3M + 0,5% на перший рік фінансування, а далі – не більше UIRD12M +3%).

Теги: #енергокредити #нбу

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