Ощадбанк з початку 2025р. надав великому бізнесу енергокредитів на EUR87 млн

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Державний Ощадбанк з початку 2025 року для реалізації енергопроєктів уклав кредитні угоди з підприємствами великого корпоративного бізнесу на EUR87 млн, що майже удвічі більше, ніж за весь минулий рік, йдеться у пресрелізі банку у п’ятницю.

"Якщо у 2024 році 70% профінансованих нами проєктів становила газопоршнева генерація, то у 2025 році 50% проєктів – це установки зберігання енергії, а 40% — вітрогенерація", – повідомив директор департаменту розвитку і підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин на форумі Energy Club "Енергосистема імені споживача" днями у Києві.

За його словами, стабілізація роботи енергосистеми, зміна ціни на газ та обсяги його запасів стимулювали бізнес переорієнтуватись на технології, які виглядають більш цікавими у довгостроковій перспективі.

Ощадбанк оцінює свою частку на ринку енергокредитів в Україні у 30% згідно зі статистикою НБУ, за якою з 1 червня 2024 року по 25 травня 2025 року банками було надано кредитів та відкрито лімітів для реалізації енергетичних проєктів на суму 18,2 млрд грн, або понад 705 МВт потужностей генерації.

"Ощадбанк також продовжує зберігати лідерські позиції у фінансуванні підприємств власне енергетичної галузі. За підсумками чотирьох місяців 2025 року частка Ощадбанку становить 32%", – наголошує державна фінансова установа.

За даними Національного банку України, Ощадбанк станом на початок 2025 року посідав друге місце за загальними активами (963,39 млрд грн, або 12,4%) серед 61 банку країни.