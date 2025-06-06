Інтерфакс-Україна
Економіка
11:54 06.06.2025

Уряд звернеться до Ради, якщо в 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ, - Шмигаль

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Уряд звернеться до Ради, якщо в 2-му півріччі буде потреба у збільшенні видатків на ЗСУ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що якщо в другому півріччі буде потреба у збільшенні видатків на фінансування  Збройних сил України (ЗСУ), то уряд звернеться до парламенту.

"Якщо в другому півріччі в цьому буде потреба у Збройних сил України, то ми всі їх розрахунки уважно проінвентаризуємо, перевіримо з Міністерством фінансів, і звернемося до парламенту за необхідністю за сумою підтримки для Збройних сил", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), відповідаючи на запитання, чи планується перегляд держбюджету на 2025 рік в частині збільшення видатків на оборону.

Як повідомлялося, 5 червня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв’язку з новими потребами Збройних сил.

Після початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн мова йде про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на наступний рік складає також біля $39 млрд, з яких наразі підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.

Теги: #зсу #видатки

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