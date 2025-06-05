Експорт е/е у травні скоротився на 41%, імпорт виріс на 4% – DiXi Group

Україна у травні скоротила експорт електроенергії порівняно з квітнем на 41% – до 89,1 тис. МВт*год, при цьому наростивши імпорт на 4% – до 194,1 тис. МВт*год, повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group з посиланням на ресурс Energy map.

"Поставки за кордон поменшали до 89,1 тис. МВт*год порівняно з квітнем. Упродовж місяця експорт е/е тривав щодня та демонстрував загальну тенденцію до зростання: якщо на початку травня обсяги були відносно низькими, то від середини місяця вони поступово зростали, досягнувши пікових значень на початку третьої декади", – йдеться в його повідомленні у Facebook.

Найбільше е/е було поставлено до Угорщини – 38% (34,1 тис. МВт*год), ще 28% (24,9 тис. МВт*год) – до Румунії, 18% (15,9 тис. МВт*год) – до Словаччини, 16% (14,2 тис. МВт*год) – до Молдови.

Експерти DiXi Group звертають увагу, що постачання до Польщі залишається відсутнім понад два місяці – востаннє його здійснювали 16 березня.

"Обсяг імпорту електроенергії зріс на 4% -до 194,1 тис. МВт*год проти 187 тис. МВт*год у квітні", – зазначається в повідомленні.

Його розподіл за країнами такий: 40% (77,4 тис. МВт*год) надійшли з Угорщини, 19% (36 тис. МВт*год) – зі Словаччини, 17% (33,7 тис. МВт*год) – із Румунії, 16% (31,9 тис. МВт*год) – із Польщі, 8% (15,2 тис. МВт*год) – із Молдови.

Аналітики додають, що порівняно з травнем 2024 року (448,2 тис. МВт*год) імпорт е/е впав у 2,3 раза.

"За травневими підсумками сукупний обсяг імпорту перевищив експорт у 2,2 раза. Протягом місяця лише сім днів характеризувалися додатним сальдо у торгівлі електроенергією, більшість з них припадає на третю декаду", – резюмує DiXi Group.

Як повідомлялося, Україна у квітні 2025 року подвоїла експорт електроенергії порівняно з березнем – до 151,6 тис. МВт*год, імпорт скоротився майже на третину – до 187 тис. МВт*год.