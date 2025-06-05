Україна та JICA підписали угоду для отримання 3 млрд дол. за ініціативою ERA

Україна та Японське агентство JICA підписали угоду, необхідну для отримання 3 млрд доларів за ініціативою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кошти погашатимуться за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів рф. Ресурс спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки задля розвитку економіки й посилення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував Японії і партнерам G7 за механізм, який примушує Росію платити, і зазначив, що загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів.