ДТЕК у травні відновив електропостачання майже для пів мільйона абонентів у чотирьох областях

Фахівцям операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" у травні вдалось відновити електропостачання майже 500 тис. домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях.

"Зокрема, на Донеччині минулого місяця вдалося повернути електрику у 380,8 тис. осель місцевих жителів. Донеччина залишається ареною найважчих боїв. І хоча відновлювати електропостачання тут стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові", - повідомляється у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Крім того, від ворожих обстрілів постійно страждає Дніпропетровська область, особливо південь регіону, наближений до зони бойових дій. У травні енергетикам вдалося повернути світло у домівки майже 105 тис. родин місцевих мешканців.

Потерпала від ворожих атак і Київська область – тут у травні енергетики відновили електропостачання 8,4 тис. домівок. Водночас фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" повернули світло у домівки 2,7 тис. родин жителів Одеської області, що також були знеструмлені внаслідок обстрілів.

"З початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 19,1 мільйонам родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та у столиці", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР операційного холдингу обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.