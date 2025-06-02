МХП планує збільшити частку EBITDA від небазових продуктів до 50+%, цікавиться ринком овочів

МХП, міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, ставить за мету збільшити частку EBITDA, яка надходить не від базового продукту курки, до більш ніж 50%, тоді як наразі вона оцінюється приблизно в 23%, повідомив заступник голови правління з M&A компанії МХП Дмитро Зозуля.

"Це мають бути або продукти з доданою вартістю, або продукти, котрі до курки взагалі не мають жодного відношення – два магістральних напрями: ми поглиблюємо переробку і все більше і більше сировини переробляємо, а друга історія – це M&A, це експансія", – сказав він на форумі Forbes Money в Києві.

Зозуля додав, що другим стратегічним стовпом, якого має намір досягати МХП, є збільшення доходу, згенерованого за межами України, до 50%.

"Це не про експорт - це про виробництво", – уточнив заступник голови правління з M&A.

Він зазначив, що M&A в МХП зараз є одним з драйверів та інструментів реалізації стратегії.

За його словами, варто говорити не стільки про конкретні угоди, скільки про стратегічні домени. "Ми дивимося, де ще можемо бути присутніми з точки зору реалізації стратегії стати кулінарною компанією", – пояснив Зозуля.

Першим великим доменом він назвав заморожені продукти (Frozen Foods). "Це дуже широка категорія, яка є з достатньо великою кількістю гравців, в котрій ми вже на сьогоднішній день представлені. Якщо дивитися й нанизувати, то кожен новий продукт створює X2 цінність", – сказав представник МХП.

Другим "величезним" доменом він назвав овочі. За його словами, знадобилося два роки й дослідження консалтингової Bain&Company, щоб осягнути цей ринок.

"Як я бачу, зараз цей ринок – це абсолютно дике поле. Україна є нетто-імпортером при тому, що в нас є всі ресурси, щоб це вирощувати. Там навіть не сотні, а тисячі гравців. Там відсутні хто-небудь, в кого є хоча б якісь шанси стати домінантом. Тому ми дуже активно йдемо в овочі, у весь перетин вирощування", – наголосив Зозуля.

Він уточнив, що наразі перебуває достатньо просунутій фазі перемовин з чотирма компаніями, котрі займаються вирощуванням, дистрибуцією та переробкою. "Це компанії плюс-мінус однакового рівня з оцінкою від 4 до 6 мільйонів доларів з власниками, котрі займаються цим 15-20 років, котрі вже "наїлися" там багато чого, котрі на кінчиках пальців розуміють, що там відбувається, в котрих визріла амбіція і котрим ми готові дати пальне для подальшої експансії", – зазначив заступник голови правління з M&A компанії МХП.

Він додав, в овочах ідея МХП в тому, щоб знаходити таких маленьких чемпіонів, допомагати їм рости, розуміючи, що рано чи пізно це можна буде об’єднати в одну конструкцію.

МХП - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності агрохолдингу розташовані в Україні та південно-східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

МХП у 2024 році збільшив чистий прибуток на 1,4% – до $144 млн, тоді як виручка компанії залишилася стабільною і склала $3,046 млрд проти $3,021 млрд роком раніше.