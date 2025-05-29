АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл на придбання 100% статутного капіталу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна".

Згідно із повідомленням АМКУ, таке рішення було винесене на засіданні АМКУ у четвер.

"Надано дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" шляхом безпосереднього придбання акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - говориться в рішенні.

Директор зв'язків із громадськістю Neqsol Holding Ukraine Михайло Шуранов на своїй сторінці в Facebook констатував, що позитивне рішення АМКУ у розгляді справи про концентрацію є важливим етапом у завершенні процесу приватизації.

"Neqsol Holding буде сумлінно виконувати зобов’язання, передбачені умовами приватизації. Як стратегічний інвестор, ми маємо плани щодо модернізації, розробки нових продуктів із використанням глибокої переробки сировини, а також розширення присутності продукції української компанії ОГХК на світових ринках з суворим дотриманням міжнародних санкцій", - констатується в інформації.

Також наводяться слова регіонального директора Neqsol Holding в Україні Володимира Лавренчука (Volodymyr Lavrenchuk), який зазначив, що "рішення АМКУ означає завершення ключового етапу однієї з найбільших приватизацій в умовах повномасштабної війни в Україні. Як стратегічний інвестор, ми принесемо в ОГХК світову бізнес-експертизу для трансформації його у сучасного глобального гравця титанової галузі".

Як повідомлялось, підконтрольне NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна" стало єдиним претендентом на купівлю ОГХК на призначеному на 9 жовтня 2024 року аукціоні: за початкової ціни 3 млрд 899,358 млн грн воно запропонувало 3 млрд 938 млн 351,58.

NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, у яких працює понад 12 тис. співробітників та яка провадить бізнес у 11 країнах. В Україні вона володіє другим за величиною мобільним оператором "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна"), а перед війною була близька до купівлі найбільшого виробника цементу "Івано-Франківськцемент", проте пізніше відмовилася від угоди.

Засновником та власником NEQSOL Holding є громадянин Азербайджану Насіб Гасанов. Як вказується на сайті холдингу, у 1990-х роках, під час розпаду Радянського Союзу, він почав надавати брокерські послуги, займаючись спочатку постачанням хімікатів, розвиваючи бізнес у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Туркменистані та інших країнах колишнього СРСР, а потім – постачання обладнання для нафтогазової промисловості у регіоні.

Після чого Гасанов використав накопичений капітал для інвестування в нафтогазову галузь Азербайджану, заснувавши власну компанію у цій галузі. Підприємства холдингу в енергетичній галузі консолідовані в рамках двох груп: Nobel Oil E&P (Велика Британія) Limited (торгова назва Nobel Upstream), яка займається розвідкою та видобуванням у Великій Британії, США та Азербайджані, та Nobel Energy, що надає диверсифіковані інтегровані послуги для міжнародних нафтогазових операторів Каспійському регіоні та за його межами.

Холдинг увійшов до телекомунікаційної галузі у 2005 році, придбавши Bakcell, першу азербайджанську телекомунікаційну компанію, а у 2019 році NEQSOL Holding купив Vodafone Україна. Холдинг також інвестує у різні стартапи.

Наприкінці 2000-х років група розширила свій бізнес-портфель, заявивши про себе на ринку будівельних послуг та матеріалів. Окрім будівельних послуг для енергетики, група активно займається виробництвом цементу та супутніх матеріалів. Компанія Norm, заснована у 2013 році, є найбільшим виробником цементу на Південному Кавказі.

ОГХК розпочав фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передачу йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Дмитра Фірташа.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, востаннє у зв'язку з Covid та карантином.

До війни, у другій половині 2021 року ФДМ тричі виставляв ОГХ на аукціон зі стартовою ціною 3,7 млрд грн. Останній аукціон, призначений на 20 грудня, не відбувся, оскільки йому було подано лише дві заявки, одна з них була відхилена через невідповідність законодавству. На той момент одного учасника на продаж було недостатньо. Цьому передувала заява радника з приватизації BDO корпоративні фінанси про те, що міжнародні компанії не готові до участі в аукціоні через відсутність гарантій захисту великих інвестицій з боку Кабінету міністрів. Тоді ФДМ та радник зверталися до уряду з проханням надати такі гарантії, проте безрезультатно.

Джерело: https://www.facebook.com/mikhail.shuranov

https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-29052025

Джерело: https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-rishennia-amku-29052025