Інтерфакс-Україна
Економіка
17:17 29.05.2025

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

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Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо восьмого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на суму $15,5 млрд, що за умови схвалення радою директорів МВФ відкриває шлях до отримання дев’ятого траншу близько $0,5 млрд (SDR0,37 млрд), в результаті чого загальний обсяг виплат в рамках програми досягне $10,65 млрд.

"Співробітники МВФ та українська влада досягли згоди на рівні співробітників щодо восьмого огляду EFF, який має бути схвалений Виконавчою радою МВФ, а розгляд Ради очікується найближчими тижнями", – така заява глави місії Фонду по Україні Гевіна Грея опублікована на сайті МВФ за результатами роботи місії в Києві з 20 по 27 травня.

Зазначається, що всі кількісні критерії ефективності (QPC) та індикативні цілі (IT) на кінець березня були виконані, а також було досягнуто порозуміння щодо низки політик та реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності.

"Програма структурних реформ продовжує просуватися: два структурні орієнтири вже досягнуто, ще один буде досягнуто в найближчі тижні, а також взято тверді зобов'язання щодо просування інших ключових реформ", – йдеться у заві.

Водночас підкреслюється, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, оскільки війна продовжує завдавати важких збитків населенню, економіці та інфраструктурі.

В свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що за оцінками МВФ, попри виклики війни, економіка країни залишається стійкою, а уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.

"Дякую командам уряду та НБУ за якісну роботу, а МВФ — за підтримку та надійне партнерство. Програми EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах", - написав він в телеграм-каналі.

Як наголосив голова місії, програма з МВФ продовжує бути міцним якорем для економічної програми влади в цей період надзвичайно високої невизначеності.

За його словами, економіка залишається стійкою, незважаючи на виклики, що виникли внаслідок більш ніж трирічної війни. МВФ за результатами 8-го перегляду зберіг прогноз зростання реального ВВП у 2025 році на помірному рівні 2-3%, що відображає негативний вплив обмежень на ринку праці та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Грей додав, що дефіцит бюджету на 2025 рік є значним, оскільки рівень критичних видатків залишається високим у зв'язку з продовженням війни, а фінансування дефіциту вимагає значної зовнішньої підтримки, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів за розробленим G7 механізмом ERA на $50 млрд. Повне виділення коштів за ERA протягом періоду реалізації програми є критично важливим для підтримки макроекономічної стабільності та забезпечення фінансування програми, сказано в релізі.

"Ризики додаткових критичних видатків у 2025 році є високими, тому влада повинна підготувати компенсаційні заходи на випадок реалізації видаткових шоків", – наголосив також глава місії.

Очікується, що після 2025 року витрати залишатимуться високими в найближчому майбутньому. "Отже, влада повинна продовжувати зусилля з мобілізації внутрішніх доходів у середньостроковій перспективі, оскільки зовнішньої підтримки буде недостатньо для фінансування дефіциту, відновлення фінансової стійкості, підтримки критичних витрат та фінансування відновлення", – зазначив Грей.

Він вважає виправданим підвищення Національним банком України (НБУ) на початку березня облікової ставки з 14,5% до 15,5% річних в умовах зростання інфляції до 15,1%.

"Якщо інфляція продовжить прискорюватися або інфляційні очікування погіршаться, можуть бути необхідні додаткові заходи. Грошово-кредитна політика повинна залишатися жорсткою, щоб сприяти зниженню інфляції та приведенню її до цільового рівня НБУ протягом трирічного періоду реалізації політики", – заявив глава місії.

Він додав, що обмінний курс повинен відігравати більшу роль як амортизатор шоків, відповідно до попередніх умов, викладених у відповідній Стратегії НБУ, бо це допоможе запобігти зовнішнім дисбалансам і зберегти достатні резерви, особливо з огляду на підвищені ризики у перспективі.

"Слід продовжувати обережний і поетапний підхід до лібералізації валютного ринку, що відповідає загальній монетарній та валютній політиці, спрямованій на збереження достатніх резервів, а заходи повинні й надалі ретельно контролюватися", – вважає Грей.

Він також наголосив, що реформи в сфері управління залишаються важливими для зміцнення верховенства права та підвищення незалежності, компетентності та авторитету антикорупційних та судових інституцій.

"Реформування Державної митної служби (ДМС) є важливим для боротьби з корупцією та зменшення ухилення від сплати податків. Прогрес у цій сфері вимагає завершення комплексного плану реформ – необхідної умови для завершення перегляду – у поєднанні зі швидким призначенням постійного керівника ДМС", – зазначив глава місії.

На його думку, нещодавно опублікований зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який є структурним орієнтиром, надає можливість впровадити додаткові реформи для зміцнення інституції та підвищення довіри громадськості.

Аналогічно, зобов'язання уряду внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу, що також є структурним орієнтиром, є сигналом про його готовність зміцнити антикорупційну систему та виконати міжнародні зобов'язання, йдеться у релізі.

Щодо корпоративного управління державними підприємствами, вибір нових генеральних директорів Оператора ГТС України та "Укренерго" повинен відбуватися оперативно на основі процесу, заснованого на заслугах, зауважив також Грей.

Щодо фінансового сектору, він наголосив на необхідності швидких дій для вирішення критичних інституційних викликів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для підвищення її ефективності, серед іншого перевірки на відповідність та належність її керівництва (fit and proper tests) повинні проводитися без подальших затримок.

"Розвиток інфраструктури фінансових ринків та пов'язані з цим реформи будуть необхідними для залучення приватного сектору та іноземного капіталу для підтримки відновлення та реконструкції. Комплексні консультації з учасниками фінансових ринків є необхідними для сприяння пріоритетній програмі реформ", – зазначив глава місії.

Як повідомлялося, МВФ завершив 7-й перегляд програми EFF наприкінці березня цього року та виділив Україні 8-й транш $0,4 млрд.

На прохання України був переглянутий графік майбутніх траншів: 9-й в червні за результатами 8-го перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін - відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.

Теги: #мвф #україна #eff

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