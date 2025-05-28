Обмеження торгівлі валютними ОВДП передбачено меморандумом з МВФ для збереження пропозиції валюти на ринку – НБУ

Обмеження на торгівлю валютними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), анонсовані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) минулого тижня, згідно із Меморандумом про економічну і фінансову політику з МВФ мали бути впроваджені ще до кінця березня та націлені на збереження пропозиції валюти з боку експортерів, заявляє Національний банк України.

"Питання щодо вжиття заходів з боку НКЦПФР для забезпечення ефективності заходів контролю за рухом капіталу, в тому числі шляхом гармонізації регулювання та узгодження обмежень на рух капіталу для операцій з цінними паперами з тими, що застосовуються до банківських операцій, містилося у починаючи з грудня 2023 року", – повідомив НБУ у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

В Нацбанку констатують, що наразі резиденти здійснюють операції з придбання валютних ОВДП за гривню за допомогою небанківських інвестиційних фірм та регулятором таких операцій є НКЦПФР, тоді як банкам такі операції заборонені з 21 березня 2022 року.

Як вважають в НБУ, зазначені операції компанії здійснюють з метою придбання іноземної валюти в обхід установлених Нацбанком обмежень. Суть схеми полягає в наступному: експортери замість того, щоб продавати валютну виручку на валютному ринку України, купляють за неї валютні ОВДП у банків, а згодом продають за гривню через інвестфірми іншим компаніям та фізичним особам. Інтерес експортерів полягає у продажу за курсом вищим, ніж курс на міжбанківському валютному ринку, тоді як інтерес покупців, які потім тримають ці валютні ОВДП до погашення – в отриманні валюти.

"Ці компанії, враховуючи діючі обмеження та не маючи валютних контрактів, не мають змоги купувати іноземну валюту на валютному ринку України. І хоча під час проведення зазначених операцій виведення валюти за межі України не відбувається, це зменшує пропозицію іноземної валюти на валютному ринку України (через уникнення продажу експортної виручки) та посилює тиск на міжнародні резерви країни", – пояснює свою незгоду з такими операціями НБУ.

Нацбанк додав, що неодноразово звертався до НКЦПФР з пропозиціями унеможливити подібні операції, а в останній редакції з МВФ цей захід було деталізовано із терміном виконання: "для подальшого посилення обмежень на рух капіталу ми вимагатимемо, щоб до кінця березня 2025 року розрахунки за позабіржовими операціями з валютними облігаціями небанківськими установами здійснювалися через Розрахунковий центр".

Як повідомлялося, НКЦПФР 23 травня затвердила проєкт рішення "Щодо особливостей вчинення та виконання правочинів щодо ОВДП, номінованих в іноземній валюті, під час дії воєнного стану". Він передбачає, що проведення депозитарними установами облікових операцій за договорами купівлі-продажу валютних ОВДП з 30 червня здійснюватиметься виключно за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подається Національним банком України.

Крім того, цим рішенням встановлюється, що під час дії воєнного стану укладення правочинів щодо купівлі-продажу валютних ОВДП здійснюється виключно з дотриманням механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" за участю особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента. Наразі це підконтрольний НБУ "Розрахунковий центр".

Окрім того, від дня набрання чинності цим рішенням буде заборонено вчинення та/або виконання інвестиційними фірмами правочинів щодо купівлі-продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, без дотримання механізму розрахунків за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

Як прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" в одній з інвестиційних фірм, це досить суттєве обмеження, що залишає тільки одну можливість для торгів - біржовий ринок за валюту.

"Алгоритм біржових торгів набагато важчий за позабіржових. Така позиція не влаштовувала Комісію, яка розуміє ринкові підходи. Але це вимога МВФ, і саме такий алгоритм узгодив НБУ", – вважає співрозмовник агентства, який попросив його не називати.