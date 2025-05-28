"Укренерго" акцептувала ще 249 МВт балансувальної потужності для забезпечення стабільної роботи енергосистеми

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НЕК "Укренерго" на четвертому довгостроковому спецаукціоні з придбання допоміжних послуг, який відбувся 27 травня, акцептувала 249 МВт швидких резервів – послуг автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ), які є одним з ключових інструментів стабільної та безаварійної роботи енергосистеми.

"Потужності мають бути здатними збільшувати або зменшувати обсяги генерації за командою "Укренерго" протягом 15 хвилин", – йдеться в повідомленні "Укренерго в Телеграм у середу.

Згідно з ним, в аукціоні взяли участь 52 компанії, серед яких були не лише чинні постачальники допоміжних послуг, а й інвестори, які планують будівництво нових потужностей, зокрема, газопоршневих, газотурбінних установок, електростанцій на біомасі та установок зберігання енергії.

Протягом місяця переможці спецаукціону мають сплатити гарантійні внески, а остаточні результати будуть оприлюднені після завершення терміну оскарження.

Середньозважена ціна акцептованих пропозицій для послуги на завантаження (аРВЧз) склала 949,45 грн/МВт, для послуги симетричного резерву (завантаження і розвантаження, аРВЧс) – 762,8 грн/МВт (гранична ціна послуг була відповідно 973,39 грн/МВт та 1339,82 грн/МВт – ЕР).

За підрахунками "Укренерго", таким чином очікувана економія за 5 років на закупівлі послуг із завантаження складе понад 233 млн грн, на закупівлі послуг симетричного резерву – майже 5 млрд грн.

Допоміжні послуги з надання аРВЧ – це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав, і такий вид резерву необхідний для стабільної збалансованої роботи української енергосистеми, пояснила НЕК.

Про свою перемогу в цьому спецаукціоні нещодавно повідомило ПрАТ "Укргідроенерго", зазначивши що за його результатами всі пропозиції компанії по аРВЧз були прийняті системою управління ринком (MMS). Крім того, переможцем, згідно з його релізом, став енергетичний REIT-фонд Inzhur Energy, який на спецаукціоні заявив про будівництво газопоршневої електростанції 16 МВт для надання аРВЧз.

Як повідомлялося, на спецаукціоні 27 травня "Укренерго" хотіла придбати від 472 МВт до 550 МВт потужності для надання аРВЧз та від 176 МВт до 230 МВт аРВЧс.

Переможці аукціону мають надавати доппослуги з 1 грудня 2026 року по 30 листопада 2031 року. Таким чином, інвесторам дається приблизно 1,5 роки на введення об’єкта у роботу.

Перші три спецаукціони для роботи на ринку доппослуг компанія провела у серпні та грудні 2024 року. Їхня суть у тому, що переможець укладає контракт з "Укренерго" на п’ять років, за яким вона гарантовано купує у нього доппослуги за аукціонною ціною в певні години – розвантаження чи завантаження об’єкта генерації чи установки зберігання енергії (УЗЕ).

За результатами першого аукціону "Укренерго" закрила майже всю потребу у резервах підтримки частоти (РПЧ): інвестори прогарантували будівництво майже 99 МВт потужності, які має бути введено в роботу до жовтня 2025 року. На початку лютого повідомлялося, що один з них – група компаній ОККО – достроково ввів в експлуатацію УЗЕ 20 МВт.

На двох аукціонах на аРВЧ "Укренерго", за уточненими нею даними, закрила до 352 МВт із 1 ГВт потреби у потужностях для надання цих послуг. Вони мають почати працювати в системі відповідно до жовтня 2025 та січня 2026 року. Аукціони були розраховані, зокрема, на газові установки, станції на біопаливі.