Інтерфакс-Україна
Економіка
09:11 28.05.2025

Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих

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Кабмін розподілив 3,9 млрд грн субвенції на житло для ветеранів і родин загиблих
Фото: Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів України розподілив субвенції на житло для ветеранів та родин загиблих захисників на суму 3,9 млрд грн, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Уряд ухвалив рішення про розподіл субвенції для виплати грошової компенсації на придбання житла тим, хто боронив Україну, і тим, хто втратив найрідніших. Фінансування отримають 1 587 осіб, серед яких: ветерани з інвалідністю І–ІІ групи, родини полеглих Захисників і Захисниць", - йдеться в повідомленні міністерства.

Відзначається, що кошти надаються за підтримки Європейського Союзу в межах спеціального інструменту Ukraine Facility.

"Відповідно до Плану України, затвердженого урядом у березні 2024 року, інвестиції в житло стали однією з пріоритетних цілей у межах Компонента І Ukraine Facility. До кінця 2027 року передбачено виділення щонайменше 450 мільйонів євро (у гривневому еквіваленті) на забезпечення житлом осіб, які захищали Україну, та родин загиблих", - розповіли у відомстві.

Теги: #ветерани #житло #субвенція

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