Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Кабінет міністрів України вирішив продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику, а також подовжив термін позики з двох до п’яти років, повідомляє Міністерство економіки України у вівторок.

У відомстві підкреслили, що така ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, після чого вона становитиме 5% річних.

"Це більше стабільності для бізнесу й більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток. Нині зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". Для багатьох вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати роботу. Тому дуже важливо, щоб бізнес продовжив отримувати доступ до пільгових кредитних коштів на покращених умовах", - прокоментувала рішення перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В міністерстві пояснили, що до зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Мінекономіки нагадало, що з початку 2025р. бізнес отримав 11,2 тис. пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд грн, з яких 7,5 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки. На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.