Інтерфакс-Україна
Економіка
18:16 27.05.2025

Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

2 хв читати
Уряд подовжив термін пільгового кредитування з 2 до 5 років для бізнесу в зоні високого воєнного ризику

Кабінет міністрів України вирішив продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику, а також подовжив термін позики з двох до п’яти років, повідомляє Міністерство економіки України у вівторок.

У відомстві підкреслили, що така ставка діятиме протягом перших п’яти років кредитування, після чого вона становитиме 5% річних.

"Це більше стабільності для бізнесу й більше можливостей інвестувати зекономлені кошти у розвиток. Нині зони високого воєнного ризику залучають понад 20% всіх кредитів за програмою "5-7-9%". Для багатьох вони стають чи не єдиною можливістю підтримувати роботу. Тому дуже важливо, щоб бізнес продовжив отримувати доступ до пільгових кредитних коштів на покращених умовах", - прокоментувала рішення перша віцепрем’єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

В міністерстві пояснили, що до зон високого воєнного ризику належать як цілі області, так і окремі райони або громади, що зазнають або зазнали бойових дій, регулярних атак, чи перебувають у безпосередній близькості до фронту або розташовані в зоні ризику ураження. Серед них — окремі райони Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, а також майже всі території Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Мінекономіки нагадало, що з початку 2025р. бізнес отримав 11,2 тис. пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 35,4 млрд грн, з яких 7,5 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій.

Програма реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки. На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків.

Теги: #кабмін #бізнес #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:42 27.05.2025
Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

Кабмін збільшив нижню межу тарифних розрядів для керівників дитсадків та позашкільної освіти з 2026р

15:09 27.05.2025
Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

Уряд спрямував 195 млн грн з фонду внесків на регулювання у сфері енергетики на потреби оборони

14:41 27.05.2025
Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

Кабмін звільнив Іонан з посади заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції

19:22 23.05.2025
Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

Жумаділов: Уряд ухвалив постанову, що дозволяє АОЗ укладати договори на логістичні, транспортні та митно-брокерські послуги

17:35 23.05.2025
Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

14:33 23.05.2025
Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення газом щільних порід

17:22 22.05.2025
Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

Раді пропонують дозволити нардепам обіймати посади членів Кабміну

14:45 22.05.2025
Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

Очільник Миколаївської ОВА закликав бізнес скористатися грантами, пообіцяв $1000 за повідомлення про хабар

17:28 21.05.2025
Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

Кабмін розширив повноваження Мінветеранів в сферах підтримки інтересів ветеранів та членів їхніх родин

16:23 21.05.2025
Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

Кабмін погодив два законопроєкти в сфері дерегуляції - Шмигаль

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Мораторій 2014р на відсотки для військових може обмежити їх доступ до кредитів й потребує об’єктивної оцінки – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

ОСТАННЄ

Угода про надра із США відкриває нові перспективи для українських компаній, але треба оцінювати й можливі ризики – засновник "Західнадрасервісу"

У Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

Мінфін розмістив потенційні 4-річні бенчмарк-ОВДП під 14,85% річних завдяки високому попиту

Україна з кінця березня-2025 через атаки РФ зазнала понад 1200 порушень в роботі електромереж та 70 – в нафтогазовому секторі

В електронній системі "єКоноплі" зареєструвалося 38 підприємств для вирощування коноплі на 3,2 тис. га

Visa обійшла Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні – НБУ

НКРЕКП зберегла чинні прайс-кепи на ринку електроенергії ще на півроку

EVA завершила ключовий етап модернізації розподільчого центру e-commerce в Броварах

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА