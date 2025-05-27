НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про погодження надання ТОВ "Оператор ГТС України" спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Республіки Болгарія (Bulgartransgaz), Грецької Республіки (DESFA SA), Республіки Молдова (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

Відповідна постанова "Про особливості здійснення розподілу потужності у точках міждержавного з’єднання з Республікою Молдова та Румунією для послуг транспортування, які надаються спільно з операторами Трансбалканського газотранспортного коридору" прийнята на засіданні регулятора у вівторок.

НКРЕКП пояснила, що це рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України – орієнтовно, 3 млн куб. на добу.

Як зазначили у Комісії, такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання.

"Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку російської федерації", – наголосив енергорегулятор.

Своєю чергою про важливість значення Трансбалканського маршруту у контексті розширення альтернативних маршрутів постачання газу заявив також міністр енергетики Герман Галущенко.

"Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей", - зазначив він.

Як пояснили у Міненерго, Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами.

"З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону", - доповнили у міністерстві.

Як повідомлялося з посиланням на ексміністерку енергетики Ольгу Буславець, імпорт газу в Україну по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини, може розпочатися вже найближчим часом.

Раніше ОГТСУ повідомив, що товариство з метою запобігання можливим ціновим шокам на окремих ізольованих ринках, запропонувало доступ європейським операторам до значних підземних газових сховищ (ПСГ) України, а також працює над з’єднанням центрально-європейського і південно-європейського ринків. Зокрема, як зазначив начальник управління роботи із замовниками послуг ОГТСУ Андрій Прокоф’єв, згідно з планом Єврокомісії, з 2027 року російський газ більше не буде частиною газового балансу ЄС, тому газова інфраструктура України може і має згладити можливі шоки для найбільш вразливих ринків.

За його словами, Україна знаходиться на перетині маршрутів між півднем і північчю й готова надавати свою інфраструктуру для сезонного зберігання та транспортування газу. В умовах вказаних факторів ОГТСУ працює над тим, щоб у майбутньому використовувались всі маршрути і газ міг надходити з усіх джерел.

Прокоф’єв також нагадав про гнучкість української ГТС, яка завдяки великій потужності точок виходу на кордоні з ЄС може оперативно забезпечити транспортування значних обсягів газу зі сховищ. Він пояснив, що така гнучкість особливо актуальна у контексті, коли європейські ринки переорієнтовуються на LNG-поставки як на основне джерело ресурсу.